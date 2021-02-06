Com gol de Douglas Tanques, Paços de Ferreira vence sexta seguida e alcança Benfica

Se na rodada passada o Paços de Ferreira já tinha entrado para a história por jamais ter vencido cinco jogos consecutivos no Campeonato Português, nesta sexta-feira, 05, essa série já aumentou. Com um gol do atacante brasileiro Douglas Tanque, os Castores derrotaram o Tondela por 2 a 1 e terminaram o primeiro turno na quinta colocação.+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsO Paços é a surpresa da atual edição da Primeira Liga. A campanha, por exemplo, é idêntica à do poderoso Benfica comandado por Jorge Jesus, com 34 pontos, dez vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, mas perde no saldo de gols. Os dois times, inclusive, garantiriam vaga para os playoffs da Liga Europa se o campeonato terminasse hoje.

E foi de Douglas Tanque o gol que abriu o caminho de mais uma vitória. Logo aos dois minutos de jogo, o atacante recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e pegou de primeira para abrir o placar. Foi o sexto gol do brasileiro, artilheiro da equipe no campeonato. O Paços sofreu o empate aos 21 minutos da etapa final, com João Pedro cobrando pênalti. Mas foi o João Pedro do time da casa que garantiu mais três pontos aos Castores, a cinco minutos do fim.“Foi um jogo bem difícil, o time deles é bem arrumado. Chegaram ao empate quando até eram melhores em campo, mas conseguimos controlar a partida e a cabeça. Insistimos, porque sabíamos da importância de mais essa vitória, e o gol veio no fim, em nova jogada de linha de fundo em que a bola veio rolada pra trás. Fechamos essa primeira volta do campeonato no grupo dos 5 e precisamos manter esse ritmo”, disse Douglas Tanque, que chegou aos 34 gols com a camisa do Paços.