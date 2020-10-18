Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Douglas Tanque, Paços de Ferreira vence primeira no Português

Atacante brasileiro marca seu primeiro gol na temporada e garante a vitória de 2 a 1 sobre o Santa Clara, então vice-líder...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 15:25

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:25

Crédito: Divulgação
A paralisação do futebol por conta das datas FIFA parece ter feito bem não só ao Paços de Ferreira, mas como também ao atacante Douglas Tanque. Neste domingo, a equipe venceu a primeira partida no Campeonato Português e com gol do brasileiro, o da vitória de 2 a 1 sobre o até então vice-líder Santa Clara.Com um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas, e sem o artilheiro do time balançar as redes, a página foi virada com bela atuação. O Paços saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, com um gol do zagueiro Oleg Reabciuk, mas sofreria o empate aos 24 da etapa final, gol do atacante brasileiro Thiago Santana.
Com o empate no placar, apareceu um outro brasileiro, que costuma brilhar há três temporadas no Estádio da Capital do Móvel, a casa do Paços. Apenas três minutos depois, Douglas Tanque recebeu na área, girou sobre a marcação e chutou forte, cruzado, no canto esquerdo do goleiro. Resultado que levou o time para o 13° lugar, com quatro pontos. O Santa Clara caiu para a quarta colocação, com sete.
- Jogamos bem, como aconteceu também nos primeiros jogos, só que o resultado não vinha. Chegamos a sofrer o empate, o Santa Clara mostrou por que tem impressionado nesse início de temporada, é uma equipe muito qualificada, mas conseguimos confirmar a vitória. E com esse gol que demorou a sair, mas veio na hora certa. Estou muito feliz. Que seja a primeira vitória de muitas - vibrou Douglas Tanque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados