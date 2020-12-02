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futebol

Com gol de Douglas Tanque, Paços de Ferreira já é quinto lugar em Portugal

Atacante marca o gol da vitória sobre Moreirense em dia de homenagem a Vítor Oliveira
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Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:15
Crédito: Douglas Tanque garante vitória do Paços de Ferreira (Divulgação
Vítor Oliveira, um dos mais experientes treinadores do futebol português, faleceu no último sábado, o que causou grande comoção no país. Nesta terça-feira, em jogo atrasado da sétima rodada da Primeira Liga, o Paços de Ferreira venceu o Moreirense por 1 a 0 com um gol do atacante brasileiro Douglas Tanque, que prestou justa e bonita homenagem ao “Rei das Subidas”, como o técnico ficou conhecido em Portugal.
Na verdade, todos os jogadores do Paços jogaram com o nome de Vítor Oliveira às costas. Em toda sua carreira de treinador, ele conseguiu o acesso à primeira divisão de Portugal com diferentes clubes nada menos do que 11 vezes, sendo duas delas com o próprio Paços. Daí o apelido recebido da imprensa. E coube a Douglas Tanque, logo aos 10 minutos de jogo, aproveitando cruzamento de Oleg Reabciuk, marcar de cabeça o gol da vitória e dedicar a ele.
Gol, inclusive, que garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe e levou o Paços de Ferreira ao quinto lugar na tabela, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), posição que não ocupava há alguns anos, comprovando o bom início de temporada dos Castores. O Sporting lidera com 22 pontos, seguido de Braga e Benfica, ambos com 18. O Porto aparece em quarto, com 16. Douglas Tanque, ex-Guarani e Corinthians, chegou aos 30 gols com a camisa do Paços, clube que defende desde 2018.
- A emoção tomou conta de todos. O Vítor Oliveira era muito querido, foi um dos maiores treinadores da história do futebol português, e tinha uma ligação muito forte com o Paços. O mínimo que podíamos fazer é render essa homenagem a ele. Essa vitória ficará para sempre marcada com o nome dele. E fico feliz por ter marcado esse gol, que nos coloca numa posição muito boa no campeonato - disse Douglas Tanque, que marcou seu segundo gol nesta edição.

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