Com gol de Douglas Augusto, PAOK vence na Liga da Conferência da Europa

O brasileiro Douglas Augusto garantiu a classificação do PAOK na vitória por 2 a 1 sobre o Genk, da Bélgica, pelas oitavas de final da Liga da Conferência da Europa. O ex-jogador do Fluminense e Corinthians afirmou que o time grego vai permanecer crescendo na temporada e tem como meta a conquista da competição.- Uma das nossas grandes metas na temporada é conquistar a Conference League, então fiquei muito feliz pelo gol e pela classificação. Sabíamos que seria um confronto difícil contra o Genk, mas estamos numa crescente dentro da temporada e, com méritos, conseguimos nos impor nesses dois jogos e chegar até a vaga - disse o brasileiro.
O time grego, que venceu a partida de ida por 1 a 0, abriu o placar com o lateral Crespo e sofreu o empate logo em seguida. No final da partida, Douglas acertou um bom chute da entrada da área e assegurou o triunfo de sua equipe.
No próximo domingo (20, o PAOK enfrentará o AEK, às 14:30h de Brasília, pelo Campeonato Grego, onde é o segundo colocado com 56 pontos.