Com gol de David Neres, Ajax vence o Lille e avança para as oitavas de final da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Ajax recebeu o Lille na Amsterdam Arena, na Holanda, em partida de volta da segunda fase da Liga Europa. O time mandante venceu por 2 x 1 e avançou para as oitavas de final da competição, após triunfar sobre o Lille no agregado por 4 x 2.
PRESSÃO NO INÍCIO
Precisando da vitória para reverter o placar do primeiro jogo - Lille 1 x 2 Ajax -, a equipe francesa começou atacando a todo custo. Com isso, o time implementou uma marcação alta pressionando a saída de bola do Ajax. Assim, após desarme no meio campo, o atacante Weah fez boa jogada pela esquerda e Xeka, na sobra, finalizou para o zagueiro Martínez salvar em cima da linha.
BANHO DE ÁGUA FRIA
Porém, o Ajax acordou para o jogo, acertou suas linhas de passe e, rapidamente, chegou ao ataque. Depois de falta sofrida na ponta esquerda, Tadic cruzou na medida para Klaassen, livre de marcação, abrir o placar aos 15 do primeiro tempo. Daí em diante, a etapa inicial ficou controlada pelo time holandês.
CHANCES PERDIDAS
Na segunda etapa, o jogo ficou bem mais animado. Com o Lille indo para o tudo ou nada, o Ajax conseguiu encaixar bons contra-ataques. Em um deles, o brasileiro David Neres desperdiçou boa chance chutando rasteiro nas mãos de Maingnan. Na sequência, após cruzamento de Blind, Brobbey fez o pivô e Klaassen completou de peito para Maingnan, de novo, fazer grande defesa.
FINAL MOVIMENTADO
Os últimos minutos foram tensos. O atacante David, do Lille, arrancou pela lateral, invadiu a área e foi derrubado por Martínez. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado e Yazici converteu para dar esperanças aos franceses. No entanto, já perto dos acréscimos, o Ajax reagiu e, após cruzamento de Tadic, Brobbey ajeitou de cabeça para David Neres completar e dar números finais a partida. SEQUÊNCIA
Neste domingo, o Ajax enfrenta, às 10h30 (horário de Brasília), o PSV pela 24ª rodada do Campeonato Holandês. O Lille, por sua vez, enfrenta o Strasbourg às 13h (de Brasília) neste domingo, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês.