Com gol de David, Fortaleza bate o Caxias e avança na Copa do Brasil

Crédito: (Reprodução/SporTV

E o Fortaleza segue em busca do sonho do título da Copa do Brasil. Em sua partida de estreia, o Leão encarou o Caxias do Sul, na noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha.

Com o placar mínimo de 1 a 0, com gol marcado por David, ainda no primeiro tempo, o Tricolor terá como adversário o vencedor do duelo entre Penarol-AM e Ypiranga-RS.FORTALEZA MARCA LOGO NO INÍCIO

Mesmo jogando longe de casa, o Fortaleza iniciou o confronto indo para cima do Caxias para tentar resolver logo na etapa inicial. E se deu bem. Aos 5 minutos, David, após receber bom lançamento de Luiz Henrique, mandou a bomba sem chances para o goleiro Marcelo Pitol abrindo o marcador no Centenário. 1 a 0.

FORTE CHUVA E GOL ANULADO DOS DONOS DA CASA

Após sofrer o tento, a equipe gaúcha partiu pra cima do adversário. Com algumas descidas ao seu campo de ataque, o goleiro Felipe Alves mantinha-se atento, especialmente pelo fato da forte chuva que caia sobre o campo.

Até que aos 24 minutos, John Cley, ao receber cruzamento de Mazola, mandou para o fundo das redes. Entretanto, o juiz acabou assinalando impedimento do atleta, anulando o gol.

MUDANÇAS NO SEGUNDO TEMPO

Buscando a reação no segundo tempo, o time grená e azul voltou com algumas alterações promovidas pelo técnico Rafael Lacerda. Bruno Ré e Milla foram os escolhidos para deixar o campo e dar lugar a Gustavo Ramos e Giovane Gomez, aumentando o poder ofensivo.

Porém, as trocas foram em vão. Não muito diferente de como foi nos primeiros 45 minutos, o Leão pressionou o rival na busca de seu tento quase conseguindo marcar mais um desta vez com Bruno Melo, mas sem sucesso. Com isso, Enderson também recuou ao seus suplentes, tirando Tinga para colocar em seu lugar o meia Éderson.

CAXIAS MELHORA COM O PASSAR DO TEMPO

Na tentativa de pressionar o rival para conseguir o empate, os comandados de Rafael Lacerda foram pra cima. Em boas chegadas, Gustavo Ramos e Marlon chegaram com perigo ao campo de ataque, assustando o goleiro Felipe Alves, porém o camisa 1 aliviou-se com os erros mantendo o resultado parcial sem alterações.

EXPULSÃO DE PABLO E RETA FINAL DO CONFRONTO

Segurando o resultado construído na etapa inicial, o sistema defensivo do Fortaleza não tinha sossego com os atacantes adversários. E a situação ficou ainda mais difícil quando Pablo que, minutos antes, havia tomado um cartão amarelo, acabou sendo expulso.

Com vantagem numérica o time gaúcho foi pra cima. Porém, mesmo conseguindo criar mais jogadas, acabou esbarrando na falta de pontaria como no lance de Giovane Gomez, dando a deixa para arbitragem encerrar o duelo.

FICHA TÉCNICACAXIAS DO SUL x FORTALEZA - 1ª FASE DA COPA DO BRASIL​Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)Data: 17 de março de 2021, às 20h (de Brasília)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (CBF-MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (CBF-MG) e Celso Luiz da Silva (CBF-MG)Cartões amarelos: Marlon (CAX) / Pablo e Igor Torres (FOR)Cartões vermelhos: Pablo (FOR)

GOLS: David, 5'/1ºT (1-0).

CAXIAS DO SUL (Técnico: Rafael Lacerda)Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Guilherme Mattis (Gustavo Martins, aos 27'/2ºT), Thiago Sales e Bruno Ré (Gustavo Ramos, no intervalo); Juliano (Gleydson, aos 27'/2ºT), Jhon Cley (Tontini, aos 36'/2ºT) e Marlon; Milla (Giovane Gomez, no intervalo), Diogo Oliveira e Mazola.