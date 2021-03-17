Com gol de Carlos Eduardo, Shabab Al Ahli bate o vice-líder Sharjah e se aproxima dos primeiros colocados

Crédito: Carlos Eduardo definiu confronto nos Emirados Árabes (Divulgação / Shabab Al Ahli

Na ultima segunda-feira, o duelo entre Shabab Al Ahli e Sharjah prometia ser o grande jogo da rodada da UAE League. E realmente foi. Com direito a gol do brasileiro Carlos Eduardo, que marcou de pênalti para os donos da casa aos 28 minutos do primeiro tempo, a partida foi eletrizante até o final. O Sharjah, inclusive, desperdiçou uma penalidade.

Com a derrota, o Sharjah perdeu a vice-liderança para o Baniyas e viu o Al Jazira disparar na primeira colocação, com 47 pontos. Em contrapartida, o Shabab se aproximo dos três primeiros colocados ocupando a quarta posição da tabela com 37 pontos conquistados.

O meia-atacante Carlos Eduardo foi o grande nome do jogo. Com seu poder de finalização e ótima visão de jogo, construiu boas jogadas e foi o autor do gol que decidiu a partida. Em boa fase no futebol árabe, o camisa três não esconde a alegria pelo momento que vive.

- Sem dúvidas é um momento de muita felicidade para mim, por estar marcando gols, ajudando minha equipe e subindo na tebela. O coletivo é muito mais importante, mas quando conseguimos unir a boa fase individual junto com bons resultados para o grupo, é melhor ainda. O trabalho não para e temos muita coisa pela frente.