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Com gol de Carlos Eduardo, Shabab Al Ahli bate o vice-líder Sharjah e se aproxima dos primeiros colocados

Brasileiro foi decisivo na última rodada e Shabab Al Ahli ocupa 4ª colocação na liga...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 13:30
Crédito: Carlos Eduardo definiu confronto nos Emirados Árabes (Divulgação / Shabab Al Ahli
Na ultima segunda-feira, o duelo entre Shabab Al Ahli e Sharjah prometia ser o grande jogo da rodada da UAE League. E realmente foi. Com direito a gol do brasileiro Carlos Eduardo, que marcou de pênalti para os donos da casa aos 28 minutos do primeiro tempo, a partida foi eletrizante até o final. O Sharjah, inclusive, desperdiçou uma penalidade.
Com a derrota, o Sharjah perdeu a vice-liderança para o Baniyas e viu o Al Jazira disparar na primeira colocação, com 47 pontos. Em contrapartida, o Shabab se aproximo dos três primeiros colocados ocupando a quarta posição da tabela com 37 pontos conquistados.
O meia-atacante Carlos Eduardo foi o grande nome do jogo. Com seu poder de finalização e ótima visão de jogo, construiu boas jogadas e foi o autor do gol que decidiu a partida. Em boa fase no futebol árabe, o camisa três não esconde a alegria pelo momento que vive.
- Sem dúvidas é um momento de muita felicidade para mim, por estar marcando gols, ajudando minha equipe e subindo na tebela. O coletivo é muito mais importante, mas quando conseguimos unir a boa fase individual junto com bons resultados para o grupo, é melhor ainda. O trabalho não para e temos muita coisa pela frente.
O Shabab não perde uma partida desde dezembro de 2020, quando foi derrotado pelo Al Fujairah por 3 a 2. De lá para cá, foram 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates. Nesse percurso, a equipe de Dubai conquistou o título da Supercopa dos Emirados Árabes, vencendo o próprio Sharjah na final.

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