Faz o L, torcedor!

Com gol de Cano, Fluminense vence o Audax Rio pelo Cariocão

Atacante argentino marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e garantiu vitória

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 22:24

LanceNet

Cano garantiu a vitória do Fluminense sobre o Audax Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense jogou mal mais uma vez, mas contou com faro artilheiro do atacante Germán Cano para vencer o Audax Rio por 1 a 0, nesta quinta-feira (03), no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto na Ilha do Governador foi válida pela terceira rodada da Taça Guanabara e teve direito a muitos xingamentos direcionados ao técnico Abel Braga por conta das substituições e do futebol abaixo do esperado. 
Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h. O Audax é o lanterna, com um ponto, e enfrenta o Resende na segunda-feira. 

O JOGO

Para rodar o elenco, o técnico Abel Braga decidiu ir para o jogo com uma equipe alternativa, mantendo apenas Luiz Henrique e Yago Felipe entre os titulares. O que se viu em campo foi pouca inspiração e problemas que se repetem desde o início do Estadual. A falta de entrosamento foi marcante e o time teve dificuldades para criar chances reais de gol. Na parte defensiva, deu alguns espaços para o fraco Audax, que teve as duas melhores chances do primeiro tempo. Fábio, um dos estreantes da noite ao lado de David Duarte, fez uma boa defesa e foi bem quando solicitado.
Diante das poucas ideias, o Flu teve apenas uma boa chegada de fato. E o artilheiro aproveitou. Na estreia como titular, Cristiano bateu o escanteio, Manoel subiu bem para dar a raspada e Germán Cano chegou para cabecear e fazer o primeiro gol com a camisa tricolor. O momento foi de grande festa para os torcedores, que fizeram o L (em homenagem ao filho Lorenzo) junto ao atacante e celebraram a contratação. 
Abel Braga acabou perdendo o lateral Mario Pineida ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu uma fisgada e deu lugar a Cristiano. Já no segundo tempo, o treinador foi fazer a segunda alteração só aos 18, quando Willian Bigode entrou na vaga de Yago Felipe. Depois da parada técnica, as últimas mudanças foram Nino, Caio Paulista e Wellington nos lugares de David Duarte, Jhon Arias e Luiz Henrique, o que gerou grande insatisfação da torcida.
O segundo tempo praticamente repetiu o primeiro. O Fluminense ficava com a bola nos pés, mas não parecia saber muito o que fazer com ela. Cano chegou a arriscar uma vez, mas no geral a pobreza ofensiva seguiu. Fábio foi pouco acionado e a partida ficou sem tantas emoções. 
O clima na reta final não era dos melhores no Luso-Brasileiro. A torcida vaiava Wellington a cada toque na bola e chamou Abel de burro no momento da substituição. Caio Paulista também foi alvo das críticas. Germán Cano e Willian até chegaram a perder três boas chegadas, mas o Fluminense seguiu do início ao fim com dificuldades de levar perigo real, especialmente diante de um time limitado como o Audax, que só obrigou Fábio a trabalhar uma vez. No fim, vitória garantida por 1 a 0.

Tópicos Relacionados

Futebol
Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

