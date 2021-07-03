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futebol

Com gol de Caio César, V-Varen Nagasaki bate vice-líder e reage na J-League 2

Meia brasileiro, ex-Avaí, abre o placar na vitória de 2 a 0 sobre o Kyoto, que faz time fechar primeiro turno em sétimo lugar
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LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 11:17

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 11:17

Crédito: Brasileiro abriu o placar para o V-Varen Nagasaki neste sábado (Divulgação/V-Varen
Nada como uma vitória convincente para dar novo ânimo e buscar a reação no segundo turno. Neste sábado, com um gol do meia brasileiro Caio César, ex-Avaí, o V-Varen Nagasaki, jogando fora de casa, venceu por 2 a 0 o Kyoto, que dividia a liderança da J-League 2, e fechou o turno em sétimo lugar. O outro gol foi marcado por Edigar Júnior, ex-Bahia.E foi justamente o capitão Caio César que abriu o placar. Aos 22 minutos de jogo, ele recebeu passe na grande área e, de primeira, bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro – a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Foi o quarto gol dele na competição. E o artilheiro da equipe, o atacante Edigar Junio, agora com oito gols, fechou a importante vitória aos 11 da etapa final.
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- Foi um jogo muito difícil, pegamos um dos líderes do campeonato, um time a ser batido, na casa deles, e conseguimos vencer bem. Estou muito feliz por ter feito mais um gol importante pra equipe e ainda ter sido eleito o melhor do jogo. Precisávamos de uma atuação como essa para voltarmos com mais força e confiança no returno. A luta continua - disse Caio César.
Foi a rodada de encerramento do primeiro turno da J-League 2, que classifica apenas os dois primeiros para a divisão de elite do Japão. Com a vitória, o V-Varen Nagasaki chegou aos 36 pontos e passa a ocupar a sétima colocação. O líder é o Jubilo Iwata, que tem 47 pontos, seguido pelo Kyoto com 44.

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