Com gol de Caio César, V-Varen Nagasaki bate vice-líder e reage na J-League 2

Nada como uma vitória convincente para dar novo ânimo e buscar a reação no segundo turno. Neste sábado, com um gol do meia brasileiro Caio César, ex-Avaí, o V-Varen Nagasaki, jogando fora de casa, venceu por 2 a 0 o Kyoto, que dividia a liderança da J-League 2, e fechou o turno em sétimo lugar. O outro gol foi marcado por Edigar Júnior, ex-Bahia.E foi justamente o capitão Caio César que abriu o placar. Aos 22 minutos de jogo, ele recebeu passe na grande área e, de primeira, bateu com categoria no canto esquerdo do goleiro – a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Foi o quarto gol dele na competição. E o artilheiro da equipe, o atacante Edigar Junio, agora com oito gols, fechou a importante vitória aos 11 da etapa final.