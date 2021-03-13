Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Caio Canedo, Al Ain goleia em clássico na Liga dos Emirados Árabes

Atacante da Seleção dos Emirados Árabes balança as redes e ajuda a equipe vencer Al Wahda por 4 a 0
...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:10

LanceNet

Crédito: Divulgação / Al Ain
A sexta-feira foi de alegria para o Al Ain e para o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo e Internacional. Nesta sexta-feira (12), o time do atacante venceu o clássico contra o Al Wahda, por 4 a 0, se consolidou na 5ª colocação e encostou nos primeiros colocados da Liga dos Emirados Árabes. O primeiro gol da partida veio logo aos dez minutos do primeiro tempo. Em bola enfiada pelo meia Khalid Al Baloushi, o atacante togolês Kodjo Laba driblou o zagueiro e abriu o placar para o Al Ain.
Cinco minutos depois, chegou a vez de Caio Canedo brilhar. Na jogada criada pelo lateral direito Bandar Mohammed, o atacante aproveitou a sobra do goleiro e marcou mais um gol com a camisa do Al Ain. Khalid Al Baloushi e Kodko Laba completaram o placar.
- Uma vitória em um clássico sempre nos dá confiança. A equipe entrou focada e conseguimos impor um bom ritmo desde o início do jogo. Estou muito feliz por ter ajudado o Al Ain com mais um gol. Vamos continuar trabalhando para brigar pelas primeiras colocações - comentou Caio.
Com quatro gols nas últimas quatro partidas, o próximo desafio de Caio com a camisa do Al Ain será na terça-feira (16), às 13:15, contra o Baniyas, 2º colocado do campeonato.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados