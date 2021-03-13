Com gol de Caio Canedo, Al Ain goleia em clássico na Liga dos Emirados Árabes

A sexta-feira foi de alegria para o Al Ain e para o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo e Internacional. Nesta sexta-feira (12), o time do atacante venceu o clássico contra o Al Wahda, por 4 a 0, se consolidou na 5ª colocação e encostou nos primeiros colocados da Liga dos Emirados Árabes. O primeiro gol da partida veio logo aos dez minutos do primeiro tempo. Em bola enfiada pelo meia Khalid Al Baloushi, o atacante togolês Kodjo Laba driblou o zagueiro e abriu o placar para o Al Ain.
Cinco minutos depois, chegou a vez de Caio Canedo brilhar. Na jogada criada pelo lateral direito Bandar Mohammed, o atacante aproveitou a sobra do goleiro e marcou mais um gol com a camisa do Al Ain. Khalid Al Baloushi e Kodko Laba completaram o placar.
- Uma vitória em um clássico sempre nos dá confiança. A equipe entrou focada e conseguimos impor um bom ritmo desde o início do jogo. Estou muito feliz por ter ajudado o Al Ain com mais um gol. Vamos continuar trabalhando para brigar pelas primeiras colocações - comentou Caio.
Com quatro gols nas últimas quatro partidas, o próximo desafio de Caio com a camisa do Al Ain será na terça-feira (16), às 13:15, contra o Baniyas, 2º colocado do campeonato.