Com gol de brasileiro, Sevilla vence clássico contra o Real Betis em retorno do Campeonato Espanhol

Na retorno do Campeonato Espanhol após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sevilla recebeu o Real Betis e garantiu a vitória por 2 a 0 no dérbi da Andaluzia. Ocampos e o brasileiro Fernando marcaram os gols da vitória do time da casa.
Seguindo todas as recomendações do protocolo de saúde para o retorno do futebol, as equipes entraram em campo e o Sevilla mostrou superioridade desde o começo. Logo aos 9 minutos, o artilheiro Ocampos acertou uma bomba no travessão e quase abriu o placar. O Sevilla ainda assustou duas vezes com bola parada, mas esbarrava na boa marcação do Betis.
Na volta para a segunda etapa, o Sevilla continuou melhor e pressionava o Betis com bolas alçadas na área. Aos 10 minutos, em cobrança de escanteio, Bartra subiu segurando De Jong e o árbitro marcou pênalti. Ocampos deslocou o goleiro e abriu o marcador para os donos da casa.
O Betis não parecia ter forças para reagir e logo o Sevilla ampliou o placar. Em nova cobrança de escanteio, aos 17 minutos, Ocampos, de letra, desviou a bola cruzada no primeiro pau e o volante brasileiro Fernando chegou para completar para o fundo do gol. Os donos da casa passaram a administrar a posse de bola e e garantiram o resultado.
Com a vitória, o Sevilla chegou aos 50 pontos na LaLiga e ocupa a 3º posição na tabela. O Betis se manteve com 33 pontos na 12º colocação.