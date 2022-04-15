futebol

Com gol de brasileiro, Monaco vence Rennes pela Ligue 1

Vanderson marca gol, dá assistência e monegascos vencem fora de casa...
LanceNet

15 abr 2022 às 18:40

Pela 32ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco venceu o Rennes fora de casa por 3 a 2. Um dos gols foi marcado pelo zagueiro brasileiro Vanderson e Ben Yedder. Os monegascos avançaram da 6ª para a 4ª posição na tabela da Ligue 1, e está com 53 pontos e espera o fim da rodada para ver se se mantém na posição.​​PRIMEIRO TEMPO AGITADO E GOL BRASILEIROLogo aos três minutos, o Rennes abriu o placar com Tait, que entrou livre na área para cabecear, após cruzamento. O Monaco respondeu pouco tempo depois, com um chute de Volland que passou bem perto do gol. Na marca dos 12', o brasileiro Vanderson empatou para os monegascos, batendo firme no canto, após receber um bom lançamento.
VIRADA MONEGASCA​O 2° tempo começou com uma grande chance de gol do Rennes. Aos dois minutos, Bourigeaud acertou o travessão ao cobrar falta. Aos 12', o Monaco virou com Ben Yedder: o atacante recebeu uma ajeitada de cabeça de Volland e finalizou para o fundo da rede.
Já aos 32 minutos, Boadu fez o terceiro para a equipe monegasca, após receber passe de Vanderson. O Rennes ainda diminiu nos acréscimos, com Terrier de pênalti.
SEQUÊNCIAO Monaco volta a campo na próxima quarta, pela Ligue 1, contra o Nice. O Rennes joga no mesmo dia, contra o Strasbourg.
Crédito: Vanderson marca, dá assistência e Monaco vence (Damien Meyer/AFP)

