Com gol de brasileiro, Atlético de Madrid vence Elche em La Liga

O Atlético de Madrid bateu o Elche nesta quarta, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa. Matheus Cunha e De Paul marcaram os gols da vitória dos Colchoneros. O Atleti segue em 4° lugar na tabela de La Liga e firme na zona de classificação para a próxima Champions.GOL BRASILEIRO PARA O ATLETI Apesar do domínio da equipe madrilenha, a primeira grande chance foi com o Elche. Após escanteio, aos 19 minutos Bigas cabeceou e a bola passou perto. Na marca dos 36', uma jogada 100% brasileira para o gol do Atleti: Renan Lodi cruzou e Matheus Cunha bateu firme para abrir a conta.
BRASILEIROS COMEÇAM, ARGENTINOS FECHAMO Atleti seguiu buscando criar mais chances para ampliar o marcador, mas não conseguia marcar até os 17 minutos da 2ª etapa, quando De Paul tabelou com Griezmann e recebeu com o gol aberto para concluir e ampliar. O jogo seguiu sem muitas oportunidades claras até os acréscimos, quando Angel Correa acertou a trave.
DUELO DIRETOO Atlético de Madrid enfrenta o Sevilla na próxima rodada, em um duelo direto pelo 3° lugar, que a equipe colchonera assumiu temporariamente após a vitória de hoje. O jogo acontece no próximo domingo.