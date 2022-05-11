futebol

Com gol de brasileiro, Atlético de Madrid vence Elche em La Liga

Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória da equipe madrilenha na Andaluzia...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:38
O Atlético de Madrid bateu o Elche nesta quarta, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa. Matheus Cunha e De Paul marcaram os gols da vitória dos Colchoneros. O Atleti segue em 4° lugar na tabela de La Liga e firme na zona de classificação para a próxima Champions.GOL BRASILEIRO PARA O ATLETI Apesar do domínio da equipe madrilenha, a primeira grande chance foi com o Elche. Após escanteio, aos 19 minutos Bigas cabeceou e a bola passou perto. Na marca dos 36', uma jogada 100% brasileira para o gol do Atleti: Renan Lodi cruzou e Matheus Cunha bateu firme para abrir a conta.
BRASILEIROS COMEÇAM, ARGENTINOS FECHAM​O Atleti seguiu buscando criar mais chances para ampliar o marcador, mas não conseguia marcar até os 17 minutos da 2ª etapa, quando De Paul tabelou com Griezmann e recebeu com o gol aberto para concluir e ampliar. O jogo seguiu sem muitas oportunidades claras até os acréscimos, quando Angel Correa acertou a trave.
DUELO DIRETOO Atlético de Madrid enfrenta o Sevilla na próxima rodada, em um duelo direto pelo 3° lugar, que a equipe colchonera assumiu temporariamente após a vitória de hoje. O jogo acontece no próximo domingo.
Crédito: Matheus Cunha deixou sua marca na vitória do Atletico de Madrid sobre o Elche

