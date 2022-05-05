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Com gol de Borré, Eintracht Frankfurt bate o West Ham e garante vaga na final da Europa League

Germânicos ficam com um a mais ainda no primeiro tempo, ampliam a diferença com o atacante sul-americano e vão em busca do título continental...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 17:55
O Eintracht Frankfurt está na final da Europa League. Nesta quinta-feira, o clube alemão recebeu o West Ham no Deutsche Bank Park e os germânicos venceram por 1 a 0 para garantir a vaga na decisão (3 a 1 no agregado). O colombiano Rafael Borré fez o gol da partida.EXPULSÃOA situação do West Ham, que já era complicada, ficou ainda pior aos 19 minutos do primeiro tempo. Cresswell vacilou no campo de defesa, agarrou Petter Hauge e o juiz marcou falta. Com auxílio do VAR, o defensor do time britânico foi expulso.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Europa League
BRILHO SUDACACom a vantagem em campo e também no placar, o time alemão aumentou a diferença no marcador. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Rafael Borré recebeu cruzamento rasteiro da direita de Knauff e bateu de primeira para balançar as redes.
DOMÍNIOCom um a mais em campo, o Eintracht foi superior na etapa final na cidade de Frankfurt e continuou dominando a partida. O time de Oliver Glasner teve mais posse de bola, finalizou mais vezes que os britânicos, mas não conseguiu ampliar a diferença.
+ 200 dias para a Copa do Mundo: veja os jogadores praticamente certos e os que estão na briga por vaga
SEQUÊNCIA​Na final da Europa League, o Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Rangers, da Escócia, que eliminou o RB Leipzig no outro jogo da semifinal nesta quinta-feira. A decisão acontece no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.
Crédito: BorréchegouadezgolsmarcadoscomacamisadoEintrachtFrankfurtnatemporada(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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