Com gol de Borré, Eintracht Frankfurt bate o West Ham e garante vaga na final da Europa League

O Eintracht Frankfurt está na final da Europa League. Nesta quinta-feira, o clube alemão recebeu o West Ham no Deutsche Bank Park e os germânicos venceram por 1 a 0 para garantir a vaga na decisão (3 a 1 no agregado). O colombiano Rafael Borré fez o gol da partida.EXPULSÃOA situação do West Ham, que já era complicada, ficou ainda pior aos 19 minutos do primeiro tempo. Cresswell vacilou no campo de defesa, agarrou Petter Hauge e o juiz marcou falta. Com auxílio do VAR, o defensor do time britânico foi expulso.

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BRILHO SUDACACom a vantagem em campo e também no placar, o time alemão aumentou a diferença no marcador. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Rafael Borré recebeu cruzamento rasteiro da direita de Knauff e bateu de primeira para balançar as redes.

DOMÍNIOCom um a mais em campo, o Eintracht foi superior na etapa final na cidade de Frankfurt e continuou dominando a partida. O time de Oliver Glasner teve mais posse de bola, finalizou mais vezes que os britânicos, mas não conseguiu ampliar a diferença.

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SEQUÊNCIA​Na final da Europa League, o Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Rangers, da Escócia, que eliminou o RB Leipzig no outro jogo da semifinal nesta quinta-feira. A decisão acontece no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.