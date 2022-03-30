Com gol de bicicleta de Suárez, Uruguai vence Chile na última rodada das Eliminatórias

No estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022, o Uruguai venceu o Chile pelo placar de 2 a 0, com golaço de bicicleta de Luís Suárez e outro lindo gol de fora da área de Valverde, e despachou a La Roja e garantiu a 3ª colocação da competição pré-Copa, ultrapassando o Equador. Agora, os uruguaios aguardam o sorteio para saber quem serão os seus adversários no Mundial do Catar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOCHILE TEM MAIS POSSE DE BOLA, MAS URUGUAI ASSUSTA MAISA partida começou com o Chile com mais posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades. Já o Uruguai assustou bastante em finalizações de Valverde e Bentancur, só que a bola não entrou em nenhuma dessas chances criadas.

CHILE BUSCA O GOL, MAS SEM PERIGOApós o susto dos uruguaios, os chilenos foram com tudo em busca do gol. Mas o nervosismo, mesmo no primeiro tempo já aterrorizava os jogadores da La Roja, que mostravam uma clara falta de tranquilidade para finalizar.

QUASE SUÁREZ ABRE O PLACARNo fim do primeiro tempo, os uruguaios voltaram a assustar. Luís Suárez teve uma ótima oportunidade para fazer o primeiro gol, mas acabou desperdiçando a oportunidade de abrir o marcador em cabeçada, mas Cortes defendeu.

SEGUNDO TEMPOCHILE MARTELA, MAS NÃO MARCAOs Chilenos voltaram para a segunda etapa para o tudo ou nada. Apesar de criar oportunidades e buscar de todas as formas possíveis o gol, a seleção da La Roja não conseguiu colocar a bola para dentro.

SUÁREZ MARCA DE BICICLETAJá que os chilenos não marcaram, os uruguaios fizeram. Após cobrança de escanteio, Araújo desviou, Luisito Suárez aproveitou o cochilo da zaga chilena e marcou um gol maravilhoso de bicicleta e abriu o placar: 1 a 0, aos 33 minutos.

VALVERDE FECHA O CAIXÃO CHILENOO gol matou a seleção chilena. A La Roja sentiu muito o gol e praticamente entregou após o gol. O time do Uruguai continuou especulando após o primeiro tento e conseguiu ampliar o placar aos 44 minutos. A bola sobrou na frente da área e Valverde soltou o pé e marcou um golaço para fechar o placar de 2 a 0 e garantir o terceiro lugar na classificação para Celeste.