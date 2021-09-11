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futebol

Com gol de Bernardo Silva, Manchester City vence o Leicester pela Premier League

Manchester City marca no segundo tempo e consegue vitória fora de casa contra o Leicester City neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 12:58

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 12:58

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
O Manchester City colocou mais três pontos em sua conta ao vencer o Leicester City neste sábado. A equipe de Pep Guardiola conquistou a vitória por 1 a 0 em partida válida pela quarta rodada da Premier League ao bater os Foxes fora de casa com gol de Bernardo Silva.Veja a tabela do inglês
PRIMEIRO TEMPOVisitante na partida deste sábado, o Manchester City, conseguiu obter um ritmo de jogo melhor durante a etapa inicial do confronto. Os Cityzens foram ao ataque constantemente, e finalizaram em um total de doze oportunidades, mas não marcaram.
O Leicester City soube segurar o Manchester City no primeiro tempo, e não sofreu gols, mas não conseguiu avançar ao ataque. A equipe da casa finaliozu apenas duas vezes durante os 45 minutos iniciais, e nenhum chute foi ao gol de Ederson.
SEGUNDO TEMPOJá no início da etapa final da partida deste sábado, o Manchester City finalmente conseguiu marcar pela primeira vez. Aos dezessete minutos do segundo tempo, Bernanrdo Silva colocou a sua equipe na frente do placar ao marcar um gol.
Assim como na primeira etapa, o Leicester City não conseguiu ter um volume ofensivo tão bom como o do Manchester City, e ficou para trás. No segundo tempo, foram quatro finalizações para a equipe da casa, que não marcou em nenhum momento.
SEQUÊNCIAO Leicester enfrenta o Napoli pela Europa League às 16h (de Brasília) desta quinta-feira. O Manchester City, por sua vez, enfrenta o RB Lepzig pela Champions League às 16h (de Brasília) desta quarta-feira.

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