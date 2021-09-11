Com gol de Bernardo Silva, Manchester City vence o Leicester pela Premier League

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O Manchester City colocou mais três pontos em sua conta ao vencer o Leicester City neste sábado. A equipe de Pep Guardiola conquistou a vitória por 1 a 0 em partida válida pela quarta rodada da Premier League ao bater os Foxes fora de casa com gol de Bernardo Silva.Veja a tabela do inglês

PRIMEIRO TEMPOVisitante na partida deste sábado, o Manchester City, conseguiu obter um ritmo de jogo melhor durante a etapa inicial do confronto. Os Cityzens foram ao ataque constantemente, e finalizaram em um total de doze oportunidades, mas não marcaram.

O Leicester City soube segurar o Manchester City no primeiro tempo, e não sofreu gols, mas não conseguiu avançar ao ataque. A equipe da casa finaliozu apenas duas vezes durante os 45 minutos iniciais, e nenhum chute foi ao gol de Ederson.

SEGUNDO TEMPOJá no início da etapa final da partida deste sábado, o Manchester City finalmente conseguiu marcar pela primeira vez. Aos dezessete minutos do segundo tempo, Bernanrdo Silva colocou a sua equipe na frente do placar ao marcar um gol.

Assim como na primeira etapa, o Leicester City não conseguiu ter um volume ofensivo tão bom como o do Manchester City, e ficou para trás. No segundo tempo, foram quatro finalizações para a equipe da casa, que não marcou em nenhum momento.