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futebol

Com gol de Bergwijn, Holanda bate a Polônia na estreia da Liga das Nações

Vice-campeã na última edição do torneio, Holanda joga bem e sai com os três pontos...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 17:51
Crédito: JOHN THYS / AFP
A Holanda estreou com o pé direito na Liga das Nações. Nesta sexta-feira, a Laranja Mecânica recebeu a Polônia na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, e venceu os polacos por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Steven Bergwijn, do Tottenham.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESDOMÍNIO LARANJAA Holanda mandou na partida desde os primeiros minutos e não dava espaços para a Polônia respirar. Apesar do domínio, o time comandado agora por Dwight Lodeweges, que assumiu a seleção no lugar de Ronald Koeman, não conseguia balançar as redes. No último lance do primeiro tempo, Depay achou De Jong dentro da área com um lindo passe, mas parou na trave.
DE VÍDEO-GAMECom paciência, a Holanda chegou ao gol da vitória aos 15 minutos do segundo tempo. Após bela troca de passes, De Jong, em lindo passe, achou o lateral-direito Hateboer dentro da área. O jogador da Atalanta cruzou para o meio e o atacante Bergwijn só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
SITUAÇÃO​Com a vitória, a Holanda chega aos primeiros três pontos na Liga das Nações e lidera o Grupo 1 da Liga A, já que Bósnia e Herzegovina e Itália empataram em 1 a 1 no outro jogo da chave.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga das Nações, a Holanda recebe a Itália. O jogo acontece na próxima segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruyff Arena. A Polônia visita a Bósnia e Herzegovina, no mesmo dia e horário.

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