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futebol

Com gol de Barkley, Chelsea bate o Leicester e vai à semifinal da FA Cup

Meia entrou no segundo tempo da partida e em poucos minutos marcou o gol da vitória...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:04
Crédito: TIM KEETON / AFP
O Chelsea está na semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Blues visitaram o Leicester, e, com gol de Barkley no segundo tempo, estão entre os quatro melhores da competição. O jogo foi disputado no King Power Stadium, casa dos Foxes.
JOGO MORNO​A partida não foi tão emocionante como prometia, principalmente por conta da posição das duas equipes na tabela do Campeonato Inglês. Dentro de campo, dois times que não conseguiram propor tanto o jogo e os goleiros não tiveram tanto trabalho. O time da casa até foi um pouco melhor na etapa inicial, mas sem grande perigo.
APROVEITANDO A CHANCEEm uma das poucas oportunidades que teve na partida, o Chelsea balançou as redes com o meia Ross Barkley. Aos 18 minutos do segundo tempo, Willian tabelou na lateral-direita e cruzou na medida para o camisa 8, que entrou no intervalo, chegar desviando para selar a classificação.
SEQUÊNCIAClassificado para as semifinais, o Chelsea espera agora o sorteio da federação inglesa. Os Blues se juntam ao Manchester United e Arsenal, que eliminaram Norwich e Sheffield United, respectivamente. O Manchester City enfrenta o Newcastle ainda neste domingo, em jogo que definirá o último classificado.E MAIS:Em um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da InglaterraZidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'Lazio vence Fiorentina de virada no Campeonato ItalianoAtlético de Madrid vence Alavés com tranquilidade no Espanhol E MAIS:

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