Com gol de Barkley, Chelsea bate o Leicester e vai à semifinal da FA Cup

Crédito: TIM KEETON / AFP

O Chelsea está na semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Blues visitaram o Leicester, e, com gol de Barkley no segundo tempo, estão entre os quatro melhores da competição. O jogo foi disputado no King Power Stadium, casa dos Foxes.

JOGO MORNO​A partida não foi tão emocionante como prometia, principalmente por conta da posição das duas equipes na tabela do Campeonato Inglês. Dentro de campo, dois times que não conseguiram propor tanto o jogo e os goleiros não tiveram tanto trabalho. O time da casa até foi um pouco melhor na etapa inicial, mas sem grande perigo.

APROVEITANDO A CHANCEEm uma das poucas oportunidades que teve na partida, o Chelsea balançou as redes com o meia Ross Barkley. Aos 18 minutos do segundo tempo, Willian tabelou na lateral-direita e cruzou na medida para o camisa 8, que entrou no intervalo, chegar desviando para selar a classificação.