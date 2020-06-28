Com gol de Barkley, Chelsea bate o Leicester e vai à semifinal da FA Cup

O Chelsea está na semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Blues visitaram o Leicester, e, com gol de Barkley no segundo tempo, estão entre os quatro melhores da competição. O jogo foi disputado no King Power Stadium, casa dos Foxes.
JOGO MORNOA partida não foi tão emocionante como prometia, principalmente por conta da posição das duas equipes na tabela do Campeonato Inglês. Dentro de campo, dois times que não conseguiram propor tanto o jogo e os goleiros não tiveram tanto trabalho. O time da casa até foi um pouco melhor na etapa inicial, mas sem grande perigo.
APROVEITANDO A CHANCEEm uma das poucas oportunidades que teve na partida, o Chelsea balançou as redes com o meia Ross Barkley. Aos 18 minutos do segundo tempo, Willian tabelou na lateral-direita e cruzou na medida para o camisa 8, que entrou no intervalo, chegar desviando para selar a classificação.
SEQUÊNCIAClassificado para as semifinais, o Chelsea espera agora o sorteio da federação inglesa. Os Blues se juntam ao Manchester United e Arsenal, que eliminaram Norwich e Sheffield United, respectivamente. O Manchester City enfrenta o Newcastle ainda neste domingo, em jogo que definirá o último classificado.E MAIS:Em um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da InglaterraZidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'Lazio vence Fiorentina de virada no Campeonato ItalianoAtlético de Madrid vence Alavés com tranquilidade no Espanhol E MAIS: