Com gol de Balogun, sub-20 do São Paulo vence jogo-treino contra o São Joseense

O sub-20 do São Paulo venceu um jogo-treino contra o São Joseense nesta quinta-feira (07), no estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais. O nigeriano Azeez Balogun, Manso e Samuel marcaram os gols do Tricolor. O time comandado por Alex tem mais um jogo-treino no Paraná. O São Paulo enfrenta o Coritiba, neste sábado, pela manhã, e então retorna a Cotia para continuar os preparativos para a temporada.