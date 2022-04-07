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futebol

Com gol de Balogun, sub-20 do São Paulo vence jogo-treino contra o São Joseense

Nigeriano marcou um dos gols da vitória do Tricolor por 3 a 1, em duelo no Paraná, onde clube faz séries de jogos-treino...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 19:12
O sub-20 do São Paulo venceu um jogo-treino contra o São Joseense nesta quinta-feira (07), no estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais. O nigeriano Azeez Balogun, Manso e Samuel marcaram os gols do Tricolor. O time comandado por Alex tem mais um jogo-treino no Paraná. O São Paulo enfrenta o Coritiba, neste sábado, pela manhã, e então retorna a Cotia para continuar os preparativos para a temporada.
A temporada do sub-20 deve começar no fim deste mês com a disputa do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista.
Crédito: Sub-20doSãoPaulovenceuSãoJoseensenoParaná(Foto:JoãoPauloCavalcanti/saopaulofc.net

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