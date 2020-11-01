Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Aubameyang, Arsenal vence o Manchester United no Inglês

Em dia chuvoso em Manchester, equipes fazem jogo morno, mas Arsenal consegue vitória com gol de pênalti de seu principal atacante. Última vitória no estádio havia sido em 2006...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 15:36

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 15:36

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Fim de um jejum de 14 anos. Pelo Campeonato Inglês, o Arsenal foi até o Old Trafford e venceu o Manchester United por 1 a 0 neste domingo. O gol foi marcado por Aubameyang, em cobrança de pênalti. A última vitória dos Gunners na casa dos Diabos Vermelhos havia sido em 2006.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de pouca intensidade por parte das duas equipes. O Manchester United finalizou apenas uma vez, contra três chutes do Arsenal. Um arremate dos Gunners, porém, acertou a trave de De Gea. Após tabela com Aubameyang, o brasileiro Willian bateu de canhota e a bola triscou no travessão antes de sair pela linha de fundo.
O GOL​No segundo tempo, o Arsenal, mesmo jogando fora de casa, resolveu se expor e foi recompensado. Bellerín recebeu passe dentro da área aos 23 minutos da etapa final, mas foi derrubado por Pogba e o juiz assinalou a penalidade. Na cobrança, Aubameyang bateu de um lado, De Gea caiu para o outro, e o time de Arteta ficou na frente no placar.
PRESSÃO FINALCom o resultado adverso, o Manchester United não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque. O time de Solskjaer pressionou, buscou o gol de Leno, teve a ajuda de Cavani, mas não conseguiu marcar. O volante Elneny, do Arsenal, quase marcou contra no fim, mas a bola bateu na trave.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados