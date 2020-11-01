Com gol de Aubameyang, Arsenal vence o Manchester United no Inglês

Fim de um jejum de 14 anos. Pelo Campeonato Inglês, o Arsenal foi até o Old Trafford e venceu o Manchester United por 1 a 0 neste domingo. O gol foi marcado por Aubameyang, em cobrança de pênalti. A última vitória dos Gunners na casa dos Diabos Vermelhos havia sido em 2006.
PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de pouca intensidade por parte das duas equipes. O Manchester United finalizou apenas uma vez, contra três chutes do Arsenal. Um arremate dos Gunners, porém, acertou a trave de De Gea. Após tabela com Aubameyang, o brasileiro Willian bateu de canhota e a bola triscou no travessão antes de sair pela linha de fundo.
O GOLNo segundo tempo, o Arsenal, mesmo jogando fora de casa, resolveu se expor e foi recompensado. Bellerín recebeu passe dentro da área aos 23 minutos da etapa final, mas foi derrubado por Pogba e o juiz assinalou a penalidade. Na cobrança, Aubameyang bateu de um lado, De Gea caiu para o outro, e o time de Arteta ficou na frente no placar.
PRESSÃO FINALCom o resultado adverso, o Manchester United não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque. O time de Solskjaer pressionou, buscou o gol de Leno, teve a ajuda de Cavani, mas não conseguiu marcar. O volante Elneny, do Arsenal, quase marcou contra no fim, mas a bola bateu na trave.