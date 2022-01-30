Com gol de Alemão, Maringá vence Paraná e conquista 1ª vitória no Paranaense

Neste sábado (29), o Maringá conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paranaense. O gol da partida foi marcado na primeira etapa, com Alemão.
Com o resultado, o Maringá subiu provisoriamente para a quinta colocação, com quatro pontos e encara o Azuriz na próxima quinta-feira (3), às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Paraná fica estacionado no oitavo lugar, com três e quarta-feira (2) duela contra o São Joseense, às 15h30.ALEMÃO NELES!Logo aos quatro minutos, o Maringá chegou com perigo em lance de Alemão. Em seguida, Bianchi acerto belo chute e quase abriu o placar. Aos 9', o Paraná respondeu em cabeçada de Pablo Thomaz. Em seguida, Everton Brito arrematou de longe, a bola passou perto.
Mais tarde, Gabriel Leite salvou o Paraná em duas oportunidades, em uma delas, Alemão teve grande oportunidade de abrir o marcador. Marcos Vinicius levou os mandantes para o ataque e acertou o travessão. Na terceira tentativa, o atacante Alemão não desperdiçou e anotou o primeiro gol da partida.
PARANÁ TENTOU...O Paraná voltou para a segunda etapa com tudo para empatar o duelo. Juninho chutou cruzado e parou no goleiro Dheimison. Logo depois, Rayne cabeceou muito bem, a bola pintou no chão e fora para fora.
Na reta final da partida, o Paraná foi com tudo para o campo de ataque, mas não conseguiu o empate. O Maringá conseguiu se defender até o apito final.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAMARINGÁ X PARANÁ
Local: Estádio Regional Willie David, Maringá-PRData/horário: 29/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Leonardo Polatti Anad PortellaAuxiliares: Bruno Boschilia e Remy Neves Stephan MoroQuarto árbitro: Rafael Vinicius Moura de OliveiraCartões amarelos: Everton Brito, André Krobel (Paraná)Cartões vermelhos:
GOLS: Alemão (31'/1T) (1-0)
MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilho)Dheimison; Marcos Vinicius, Ronald, VIlar, Raphinha; Parrudo, Denoni (Anderson Santos 17'/2T) e Bianqui; Robertinho (Bruno Luiz 38'/2T), Saraiva (Mirandinha 38'/2T) e Alemão (Leonardo 17'/2T).
PARANÁ (Técnico: Jorge Ferreira)Gabriel Leite; Gabriel Krobel, Luan, Rayne e Juninho; Moisés Gaúcho, Vinicius Kiss (Kazu 42'/2T), Ueslei (castanha 42'/2T) e Brener (Thalysson Lalau 29'/2T); Everton (Gabriel Correia 31'/2T) e Pablo Thomaz (Luís Felipe 29'/2T).