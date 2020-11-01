Com gol curioso, Flu vence o Fortaleza e segue no G4 do Brasileiro

Aconteceu por linhas tortas, mas o Fluminense saiu de campo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Com gol oportunista de Wellington Silva, o Tricolor das Laranjeiras saiu da Arena Castelão com uma relevante vitória por 1 a 0, na noite deste sábado, em jogo válido pela 19ª rodada da competição, a última do primeiro turno. O resultado faz a equipe de Odair Hellmann chegar a 32 pontos e seguir na quarta colocação, a apenas três pontos do líder Internacional. Já o Tricolor do Pici estaciona nos 24 pontos.
A equipe comandada por Rogério Ceni volta a campo no próximo sábado para encarar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 18h, na abertura do returno. Já o time de Odair Hellmann receberá o Grêmio no domingo, dia 8, às 20h30, no Maracanã.
MUITA VONTADE...
As fortes emoções marcaram o início das duas equipes. Apostando em jogadas com Romarinho e David, o Fortaleza rondou o adversário e levou perigo logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Gabriel Dias escorou no primeiro pau e obrigou Muriel a se esticar para salvar. Entretanto, aos poucos o Fluminense foi se impondo em campo.
Seguros na marcação e perigosos nos contra-ataque, os comandados de Odair Hellmann colecionaram oportunidades. Danilo Barcelos cobrou falta e Michel Araújo obrigou Felipe Alves a espalmar. Em seguida, Caio Paulista engatou contra-ataque e lançou Paulo Henrique Ganso. O camisa 10, livre, bateu rasteiro e o goleiro do Fortaleza só caiu para encaixar.
... MAS CADÊ A CRIATIVIDADE?
O Tricolor das Laranjeiras ainda obrigou Felipe Alves a saltar para evitar uma tentativa de gol olímpico de Danilo Barcelos. Entretanto, aos poucos a definição das jogadas passou a trazer problemas. Com Ganso pouco inspirado e Caio Paulista e Michel Araújo pecando na troca de passes, a bola não chegava com clareza na área.
O momento mais perigoso veio dos pés de Hudson. Após receber passe de Felippe Cardoso, o camisa 25 se desvencilhou de dois marcadores e chutou, para Felipe Alves defender em dois tempos. Enquanto isto, o Fortaleza só conseguiu voltar a ter uma oportunidade com Yuri César, que finalizou para as nuvens.
NOVOS VENTOS
Além da entrada de Tinga no lugar de Ronald, o Fortaleza encontrou espaços para aumentar sua intensidade. Felipe avançou pelo lado e a bola parou no lado de fora da rede. Diante da nova postura adversária, o Fluminense abusava das faltas. Porém, o panorama mudou aos dez minutos. Roger Carvalho recebeu o vermelho direto por cometer falta e impedir que Felippe Cardoso pressionasse a saída de bola de Felipe Alves.
GOL POR LINHAS TORTAS
A partir das mudanças, o Fluminense ganhou novas variações ofensivas e voltou a dominar as ações. Danilo Barcelos cruzou para a área e Luccas Claro cabeceou rente à trave. E eis que veio um momento iluminado da equipe das Laranjeiras. Uma saída errada do Fortaleza culminou em um desvio de Paulo Henrique Ganso. Gabriel Dias cochilou diante de Wellington Silva e o atacante do Fluminense avançou. O atacante do Fluminense tentou uma investida, mas a bola voltou a rebater no adversário e acabou parando no fundo da rede.
ASSEGURANDO A VITÓRIA
O Fortaleza chegou a tentar uma reação com investidas de Osvaldo e Felipe. Entretanto, era o Fluminense quem levava mais perigo. Após boa jogada iniciada por Marcos Paulo, Yago Felipe finalizou rasteiro e fez a zaga se desdobrar. Em outro lance, Marcos Paulo avançou com perigo, mas pecou ao concluir. O Fluminense volta para o Rio com mais três pontos na bagagem.
FORTALEZA 0x1 FLUMINENSE
Data/Hora: 31/10/2020 - 21hLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA - BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões amarelos: Yuri César e Marlon (FOR) e Igor Julião (FLU)
Cartão vermelho: Roger Carvalho (FOR)
Gol: Wellington Silva, 29/2T (0-1)FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho e Ronald (Tinga, intervalo); Romarinho (Marlon, 12/2T), David e Yuri César (Osvaldo, 25/2T). Técnico: Rogério Ceni
FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson (Yuri Lima, 44/2T), Yago Felipe, Paulo Henrique Ganso, Michel Araújo (Marcos Paulo, 26/2T) e Caio Paulista (Wellington Silva, 18/2T); Caio Paulista e Felippe Cardoso (Lucca, 26/2T). Técnico: Odair Hellmann