Com gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato Espanhol

Crédito: Divulgação / Eibar

Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Eibar venceu o Valencia por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Kondogbia, contra, aos 16 minutos do primeiro tempo.

O GOLAos 16 minutos do primeiro tempo, Pedro León cobrou escanteio. A bola resvalou em Kondogbia e entrou nas redes de Cillessen, sem chances para o goleiro.

A PRIMEIRAO Eibar venceu a primeira partida após paralisação do campeonato. Eram dois empates em dois jogos. O clube ainda não perdeu depois do retorno.

A SEGUNDAEssa foi a segunda derrota do Valencia após a paralisação. Eram uma vitória e uma derrota antes do jogo.

NA TABELA​O Valencia é o oitavo colocado, com 46 pontos. Por outro lado, com a vitória, o Eibar, 17º colocado, chegou aos 32 e conseguiu se afastar do Z4.