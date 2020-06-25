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futebol

Com gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato Espanhol

Geoffrey Kondogbia marcou na própria rede e o clube perdeu mais uma após retorno...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 19:32
Crédito: Divulgação / Eibar
Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Eibar venceu o Valencia por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Kondogbia, contra, aos 16 minutos do primeiro tempo.
O GOLAos 16 minutos do primeiro tempo, Pedro León cobrou escanteio. A bola resvalou em Kondogbia e entrou nas redes de Cillessen, sem chances para o goleiro.
A PRIMEIRAO Eibar venceu a primeira partida após paralisação do campeonato. Eram dois empates em dois jogos. O clube ainda não perdeu depois do retorno.
A SEGUNDAEssa foi a segunda derrota do Valencia após a paralisação. Eram uma vitória e uma derrota antes do jogo.
NA TABELA​O Valencia é o oitavo colocado, com 46 pontos. Por outro lado, com a vitória, o Eibar, 17º colocado, chegou aos 32 e conseguiu se afastar do Z4.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Valencia enfrentará o Villareal pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol no domingo (28), às 12h (horário de Brasília). Por outro lado, o Eibar visitará o Granada no mesmo dia, às 14h30.E MAIS:Arsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier LeaguePedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporadaAtlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do NapoliFifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e EuropaManchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meiaBundesliga estuda volta dos torcedores nos estádios E MAIS:

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