Com gol contra o Ceará, Luciano entra na lista dos dez maiores artilheiros de 2020

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o gol anotado diante do Ceará no empate por 1 a 1 no Morumbi, o atacante Luciano, do São Paulo, entrou para a lista dos dez maiores artilheiros em atividade no futebol brasileiro da atual temporada, com 21 gols.

São Paulo perto de anunciar Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor

Ele ainda superou a própria marca de gols que fez em 2019, onde balançou as redes adversárias em 20 oportunidades. Em 2020, o camisa 11 do São Paulo marcou 18 gols pelo Tricolor Paulista e três pelo Grêmio.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Muito feliz em saber que estou entre os maiores goleadores do Brasil nessatemporada. Tenho trabalhado muito e os resultados tem aparecido dentro de campo. Com muito empenho e esforço, superei a marca da temporada passada e espero poder fazer mais gols para ajudar o São Paulo a conquistar os seus objetivos – disse Luciano, através de sua assessoria de imprensa.

Além de estar entre os maiores artilheiros do Brasil nessa temporada, Luciano é o maior goleador do elenco são-paulino no Brasileirão, com 15 gols. O jogador também é o líder em participação de gols do time, com 18, e o que menos demora para fazer gols no elenco, com 144 minutos.

Confira os maiores artilheiros em atividade no Brasil na temporada 2020