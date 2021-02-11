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Com gol contra o Ceará, Luciano entra na lista dos dez maiores artilheiros de 2020

Camisa onze do São Paulo marcou 21 gols na temporada se somarmos sua passagem pelo Tricolor e pelo Grêmio. Atacante é um dos principais jogadores do time do Morumbi...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 15:25

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com o gol anotado diante do Ceará no empate por 1 a 1 no Morumbi, o atacante Luciano, do São Paulo, entrou para a lista dos dez maiores artilheiros em atividade no futebol brasileiro da atual temporada, com 21 gols.
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Ele ainda superou a própria marca de gols que fez em 2019, onde balançou as redes adversárias em 20 oportunidades. Em 2020, o camisa 11 do São Paulo marcou 18 gols pelo Tricolor Paulista e três pelo Grêmio.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Muito feliz em saber que estou entre os maiores goleadores do Brasil nessatemporada. Tenho trabalhado muito e os resultados tem aparecido dentro de campo. Com muito empenho e esforço, superei a marca da temporada passada e espero poder fazer mais gols para ajudar o São Paulo a conquistar os seus objetivos – disse Luciano, através de sua assessoria de imprensa.
Além de estar entre os maiores artilheiros do Brasil nessa temporada, Luciano é o maior goleador do elenco são-paulino no Brasileirão, com 15 gols. O jogador também é o líder em participação de gols do time, com 18, e o que menos demora para fazer gols no elenco, com 144 minutos.
Confira os maiores artilheiros em atividade no Brasil na temporada 2020
1 - Diego Souza (Grêmio): 27 gols2 - Gabigol (Flamengo): 25 gols3 - Caio Dantas (S. Corrêa): 24 gols4 - Paulo Sérgio (CSA): 24 gols5 - Marinho (Santos): 23 gols6 - Cano (Vasco): 23 gols7 - Pedro (Flamengo): 23 gols8 - Vina (Ceará): 22 gols9 - Thiago Galhardo (Internacional): 22 gols10 - Luciano (São Paulo): 21 gols

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