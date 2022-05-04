Com gol contra, Novorizontino vira sobre o CRB e sobe na tabela da Série B

Nesta quarta-feira (4), o Novorizontino recebeu o CRB, em Novo Horizonte, e conseguiu uma vitória importante de virada. Os visitantes abriram o placar com Fabinho, aos 11 minutos, mas ainda na primeira etapa, Danielzinho conseguiu o empate. No segundo tempo, Iago Mendonça, contra, e Douglas Baggio que entrou no intervalo, garantiram o triunfo.

Com o resultado, o Novorizontino subiu para a 11ª colocação, com seis pontos conquistados e no próximo sábado (7), joga em casa novamente, desta vez, contra o Ituano. O CRB amarga a lanterna, com apenas um e duela na próxima segunda-feira (9), sob seus domínios, contra o Sampaio Corrêa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSAIU GOLS!

O Novorizontino começou a partida com mais presença no campo de ataque e teve duas oportunidades com Quirino, mas sem perigo. Logo depois, Lucas Tocantins recebeu e chutou colocado para defesa do goleiro Diogo Silva. Porém, quem abriu o placar foi o CRB. Giovanni deu rebote, Fabinho aproveitou e mandou para o fundo das redes.

Richard apareceu novamente no ataque alagoano e assustou Giovanni em chute da entrada da área. Os paulistas voltaram ao ataque com cobrança de falta de Danielzinho e desvio de Ligger. Danielzinho aproveitou sobra de Quirino, bateu de primeira e empatou o confronto.

GOL CONTRA!

Diferente do primeiro tempo, a segunda etapa começou mais morna, com as equipes se concentrando mais no meio-campo e não tendo grandes oportunidades. Até que aos 19’, após cruzamento na área, Iago Mendonça tentou tirar e mandou para o próprio patrimônio, fazendo o gol da virada do Novorizontino.

Depois do gol tomado, o CRB começou aos poucos a tomar controle do jogo e tentando criar possibilidades, mas pecou no último passe e parou na defesa do Novorizontino. No fim, Douglas Baggio marcou o terceiro e deu números finais à partida. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Novorizontino x CRB Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte-SP Data/horário: 04/05/2022 - 19h (de Brasília) Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)Quarto árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Cartões amarelos: Felipe Albuquerque. Quirino, Douglas Baggio (Novorizontino), Gum, Wellington Carvalho, Iago Mendonça (CRB)Cartões vermelhos: - GOLS: Fabinho (11’/1T) (0-1), Danielzinho (36’/2T) (1-1), Iago Mendonça (contra) (19’/2T) (2-1), Douglas Baggio (45’/2T) (3-1).

Novorizontino - Técnico: Allan AalGiovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues (27’2T), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha (Léo Baiano e Willean Lepo (Douglas Baggio - intervalo); Danielzinho (Rômulo 21’/2T) Lucas Tocantins (Hélio 25’2T) e Quirino.

CRB - Técnico: Marcelo Cabo

Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Wellington Carvalho (Iago Mendonça 14’2T) e Guilherme Romão; Marthã (David Brall 34’/2T) Yago e Raul Plata; Fabinho (Gabriel Conceição 32’/2T) Richard e Anselmo Ramon.