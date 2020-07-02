Com gol contra no fim, Milan empata com o SPAL no Campeonato Italiano

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Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan empatou com SPAL por 2 a 2, no Paolo Mazza, e perdeu a chance de encostar no Napoli, na zona de classificação para a Liga Europa 2020/21. Valoti e Sergio Floccari marcaram para os donos da casa, enquanto Rafael Leão e Vicari (contra) empataram para os rossoneros.

Na próxima rodada, o Milan visita a vice-líder Lazio, no estádio Olímpico de Roma, às 16h45 (horário de Brasília), no sábado. O SPAL, por sua vez, enfrenta a Sampdoria, fora de casa, no Luigi Ferraris, domingo, às 14h30 (horário de Brasília).

Defesa do Milan perdida e SPAL em vantagemO jogo começou equilibrado, com o Milan tentando chegar ao gol, mas de maneira desorganizada. No entanto, o SPAL abriu o placar, aos 13, após falha generalizada da defesa do rossonera. Os zagueiros se desesperaram para tirar a bola da área, mas deixaram Dabo tocar a bola para Valoti, que só colocou no canto de Donnarumma. já aos 30, Sergio Floccari acertou um belo chute no ângulo esquerdo, e ampliou o marcador.

Expulsão de D'Alessandro e gol anulado do MilanCom 2 a 0 no placar, o Milan necessitou avançar a marcação e tentar diminuir ainda no primeiro tempo. Com isso, Rebic achou Calhanoglu sem marcação na área, que colocou a bola no canto de Karlo Letica. Contudo, após análise do VAR, o árbitro Maurizio Mariani anulou o gol e marcou impedimento no lance. Aos 41, Marco D'Alessandro chegou atrasado e cometeu falta dura e desnecessária. Após nova consulta ao VAR, o juiz decidiu expulsar o jogador do SPAL.

Faltou qualidade e inspiraçãoNo início do segundo tempo, o Milan, apesar de ter um jogador a mais em campo, não conseguiu furar o bloqueio do SPAL. Sem inspiração e na base de bolas alçadas na área, o clube rossonero não fez uma boa apresentação. Aos 9, o brasileiro Lucas Paquetá chutou da entrada da área, mas o arqueiro fez uma boa defesa. Logo em seguida, Kessie recebeu na área, porém Karlo Letica reapareceu e fez uma brilhante defesa.