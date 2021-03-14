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futebol

Com gol contra, Manchester United vence o West Ham pelo Inglês

Craig Dawson acerta o seu próprio gol e ajuda o Manchester United a vencer o West Ham pela Premier League...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 18:08
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Neste domingo, o Manchester United recebeu, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham. O confronto, que ocorreu em Old Trafford, terminou com vitória da equipe da casa por 1 a 0, com gol contra de Craig Dawson.
Veja a tabela do InglêsRED DEVILLS AO ATAQUEDurante toda a primeira etapa, o Manchester United foi a única equipe que conseguiu oferecer perigo, e finalizou oito vezes, mas a bola só chegou ao gol em duas oportunidades. Ainda assim, o goleiro do West Ham, Fabianski, precisou trabalhar.
WEST HAM DEFENDEAo contrário de seu adversário, o West Ham não conseguiu finalizar nem ao menos uma vez nos 45 minutos iniciais, e um único impedimento foi a chance de ataque dos visitantes. Dessa forma, a equipe precisou ficar no campo defensivo.
GOL CONTRANo início da segunda etapa da partida, o Manchester United conseguiu sair na frente do placar. Em cobrança de escanteio, Scott McTominay quase acertou a cabeçada, mas quem colocou a bola para dentro foi Craig Dawson, do West Ham, marcando contra.
CHANCESO segundo tempo mostrou-se aberto para as duas equipes, ao contrário do jogo de um time só visto na primeira etapa do confronto. Apesar de criar chances, o West Ham não marcou, e o Manchester United parou com uma bola na trave.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, o Milan pela Europa League. O West Ham, por sua vez, entra em campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Arsenal na 29ª rodada do Campeonato Inglês.

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