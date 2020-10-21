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futebol

Com gol contra, Liverpool vence Ajax fora de casa pela Liga dos Campeões

Em um lance de azar, Tagliafico marcou contra a própria
equipe aos 35 minutos do primeiro tempo...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 17:57
Crédito: Kenzo Tribouillard / AFP
Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool começou vencendo. Fora de casa, os Reds garantiram os três pontos contra o Ajax pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado por Tagliafico, contra.AZARQuando o Ajax vinha bem na partida, brilhou a estrela de Jürgen Klopp. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Mané cruzou e Tagliafico acabou desviando contra a própria rede.
CHANCES PERDIDASO Liverpool teve chances de ampliar o placar, mas acabou não aproveitando. O Ajax também teve oportunidades de marcar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Ekkelenkamp desperdiçou na entrada da área.
VITÓRIA IMPORTANTEFora de casa, o Liverpool garantiu três pontos importantíssimos. A Atalanta também venceu a partida dela. A derrota foi um péssimo resultado para o Ajax.
POUPANDOCom uma sequência de seis jogos em 17 dias, Klopp resolveu tirar Mané, Firmino e Salah de uma vez só. Aos 15 minutos do segundo tempo, os três craques deixaram o campo para as entradas de Diogo Jota, Minamino e Shaqiri.

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