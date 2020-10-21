Com gol contra, Liverpool vence Ajax fora de casa pela Liga dos Campeões

Crédito: Kenzo Tribouillard / AFP

Na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Liverpool começou vencendo. Fora de casa, os Reds garantiram os três pontos contra o Ajax pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado por Tagliafico, contra.AZARQuando o Ajax vinha bem na partida, brilhou a estrela de Jürgen Klopp. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Mané cruzou e Tagliafico acabou desviando contra a própria rede.

CHANCES PERDIDASO Liverpool teve chances de ampliar o placar, mas acabou não aproveitando. O Ajax também teve oportunidades de marcar, mas não conseguiu. Nos acréscimos, Ekkelenkamp desperdiçou na entrada da área.

VITÓRIA IMPORTANTEFora de casa, o Liverpool garantiu três pontos importantíssimos. A Atalanta também venceu a partida dela. A derrota foi um péssimo resultado para o Ajax.