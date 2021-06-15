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futebol

Com gol contra, França vence a Alemanha na primeira rodada da Eurocopa

Vitória francesa por 1 a 0 saiu com gol contra marcado ainda na primeira etapa pelo zagueiro alemão Mats Hummels...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 17:55

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:55

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Nesta terça-feira, França e Alemanha se enfrentaram na Allianz Arena, na cidade de Munique, pela primeira rodada do Grupo F da Eurocopa. O confronto terminou com vitória francesa por 1 a 0, com o único gol do jogo sendo marcado contra pelo alemão Mats Hummels, ainda no primeiro tempo de jogo.
Veja a tabela da EurocopaGOL CONTRAA Seleção Francesa foi quem conseguiu se sair melhor nas ações ofensivas da primeira etapa da partida desta terça-feira. Aos 20 minutos de jogo, Paul Pogba encontrou um belo lançamento para Lucas Hernández, que cruzou para dentro da área. A bola foi cortada pelo zagueiro alemão Mats Hummels, mas acabou dentro do gol.
ALEMANHA TENTAApós o gol francês, a Alemanha começou a criar muitas chances de ataque para pressionar os franceses em busca do empate. Ainda que tenham conseguido boas chances ofensivas, os alemães não marcaram um gol, e viram a França chegar ao ataque novamente.
JOGO PARELHONa segunda etapa da partida na Allianz Arena, os franceses seguiram no campo ofensivo, assim como os alemães, que passaram a criar ainda mais chances de ataque. Ainda que nenhuma equipe marcasse, um jogo 'lá e cá' era visto dentro das quatro linhas.
IMPEDIMENTOS​Ainda que os alemães estivessem pressionando a França, os franceses conseguiam bastante acionar o contra-ataque para contar com a velocidade de Kylian Mbappé. Em dois lances dos franceses, outros dois gols saíram, mas foram anulados pelo VAR.
SEQUÊNCIAPela segunda rodada do grupo F, a França enfrenta a Hungria às 10h (de Brasília) de sábado, e a Alemanha entra em campo às 13h (de Brasília) de sábado, contra Portugal.

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