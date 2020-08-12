Com gol contra bizarro, Paraná vence o Avaí

Na Vila Capanema, o Paraná contou com um gol contra de Victor Sallinas para vencer o Avaí por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor chegou aos quaro pontos e fica na 3ª posição. O Leão é o 6º colocado, com três pontos.O jogo

A etapa inicial foi truncada. Com um forte sistema defensivo, o Avaí não dava espaços ao Paraná e apostava na bola parada. No melhor momento, o Leão viu Sallinas ajeitar de cabeça e Renato parar em defesa de Alisson.

Do outro lado, o Tricolor não conseguiu criar absolutamente e irritou o técnico Allan Aal, que cansou de gritar com o time na tentativa de ajeitar a casa.

No segundo tempo o panorama mudou. Com um time avançado, o Tricolor jogou no campo do Avaí e deu trabalho. Na melhor chance, Jonhy soltou a bomba e a pelota explodiu no travessão.

Na bola parada, Renan Bressan era um veneno. Primeiro, o meia do Paraná assuntou em falta. Pouco depois, Frigeri salvou o que seria um gol olímpico.

Na pressão, o Tricolor novamente assustou na casa dos 23 minutos. Alemão chutou para a grande área, Thalles se esticou todo, mas não alcançou a bola, que saiu pela linha de fundo.

De tanto insistir, o Paraná marcou aos 40 minutos. Na cobrança de escanteio, Betão tentou afastar o perigo, acertou o companheiro Victor Sallinas e viu a bola morrer dentro da rede, 1 a 0.