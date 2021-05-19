Com gol contra bizarro de Reguilón, Tottenham perde para o Aston Villa e pode se complicar na Premier League

Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP

Em casa, o Tottenham foi derrotado pelo Aston Villa e se complicou no Campeonato Inglês. No sexto lugar, os Spurs podem ser ultrapassados pelo West Ham, caso a equipe vença seu jogo na rodada. Bergwijn marcou o gol dos mandantes. Reguilón, contra, e Watkins garantiram a virada dos visitantes.

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O QUE É ISSO?​Aos 19 minutos do primeiro tempo, Reguilón protagonizou um dos lances mais bizarros da Premier League na temporada. O lateral foi tentar afastar um cruzamento e acabou desviando para a própria rede, sem chances para Lloris.JOGO PARA ESQUECERAlém de falhar no primeiro gol, Reguilón também falhou no segundo. O lateral errou na saída de bola e deixou a bola fácil para Watkins marcar o tento da virada.

JOGO COM A CARA DA TEMPORADAA atuação do Tottenham teve a cara da temporada: fraca. Os Spurs mal conseguiram criar, viram o Aston Villa colocar bolas na trave e perderam a chance de praticamente se garantir na Liga Europa.