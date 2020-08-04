Com gol brasileiro, Cluj vence de virada e é tricampeão na Romênia

O Cluj é o campeão romeno da temporada 2019/20. Nesta segunda-feira, pela última rodada do playoff final (hexagonal com os seis primeiros colocados da fase de classificação), o time derrotou por 3 a 1 o Craiova e conquistou o seu terceiro caneco seguido. Com o resultado, o Cluj chegou aos 49 pontos, contra 44 pontos do Craiova, que seria o campeão em caso de vitória.
O triunfo foi de virada. Nistor marcou para o time da casa, mas o matogrossense Paulo Vinícius (veterano de 35 anos, ex-Operario-MT e Braga/POR) empatou. O marfinense Boli virou o jogo e Deac completou o placar para os vistantes. Este foi o sexto caneco nacional do Cluj. O maior campeão romeno é o Steaua Bucareste, com 26.