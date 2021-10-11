Com gol anulado no fim, Croácia e Eslováquia empatam pelas Eliminatórias

Nesta segunda-feira, a Croácia empatou em 2 a 2 com a Eslováquia no Stadion Gradski vrt em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Com gols de Kramaric e Modric para os croatas e Schranz e Haraslín para os eslovacos.Veja a tabela das Eliminatórias
ABRIU O PLACARNo início da partida, o jogo esteve parelho entre as duas seleções, mas foi a Eslováquia que conseguiu sair na frente do placar. Aos 20 minutos, Marek Hamsik concedeu assistência para Ivan Schranz marcar o primeiro gol do confronto.
EMPATELogo após o gol marcado pela Eslováquia, os croatas foram ao ataque em busca do empate, sendo eficaz na sequência. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Andrej Kramaric colocou a bola na rede e deixou tudo igual no Stadion Gradski vrt.
NA FRENTEPerto do fim da primeira etapa, a Eslováquia foi ao ataque para marcar mais um gol na partida. Aos 45 minutos, perto do fim, Ladislav Almási concedeu uma assistência para o ponta Lukas Haraslín marcar o gol que colocou a sua seleção na frente do placar.
TUDO IGUALNo segundo tempo, a Croácia foi ao ataque para buscar o empate novamente, sendo eficaz aos 26 minutos com gol de Luka Modric. Perto do fim da partida, aos 39 minutos, os croatas colocaram a bola na rede com Nikola Vlasic, mas o gol foi anulado pelo VAR.
SEQUÊNCIAA Croácia enfrenta Malta no dia 11 de novembro, às 16:45h (de Brasília). A Eslováquia entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a Eslovênia.