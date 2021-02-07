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Com gol 500 de Ibrahimovic por clubes, Milan goleia Crotone e retoma a liderança do Campeonato Italiano

Milan chega aos 49 pontos e abre dois de vantagem para a Inter de Milão, a vice-líder do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 12:53

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:53

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Com facilidade, o Milan derrotou o Crotone por 4 a 0, no San Siro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 06. Os gols do jogo foram marcados por Ibrahimovic (2), que alcançou a marca de 501 gols por clubes na carreira, e Rebic (2). O Milan retoma a liderança do Campeonato Italiano, enquanto o Crotone segue na lanterna da competição. + Veja a tabela do Campeonato Italiano500 VEZES IBRA​Aos 29 minutos, Ibrahimovic tabelou com Rafael Leão e bateu, da entrada da pequena área, no angulo do goleiro Cordaz para abrir o placar. Este foi o gol de número 500 por clubes do sueco.NÃO VALEUCom apenas cinco minutos de jogo, o Milan balançou as redes em uma bonita jogada de passes rápidos. Calabria tocou para Ibra, que tocou para Rafael Leão, que enfiou, novamente, para Calabria, de dentro da área, abrir o placar para os Rossoneros. No entanto, no momento da tabela, Ibra estava em posição irregular.IBRA DE NOVOAos 20 minutos do segundo tempo, o Milan conseguiu o segundo gol com Ibra novamente. Theo Hernández tabelou com Rebic pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante sueco, que da pequena área, só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. ​VIROU PASSEIOMinutos depois do segundo gol de Ibra, Çanalhoglu bate escanteio na cabeça de Rebic, que ampliou a vantagem para três gols. No minuto seguinte, Ibra arrisca chute forte de fora da área, o goleiro Cordaz dá rebote, Çanalhoglu domina e cruza para Rebic chutar forte transformar o placar em goleada. DOMÍNIO EM NÚMEROSMesmo com um pouco mais de posse de bola (51%), o Crotone não conseguiu ser eficiente, uma vez que teve apenas duas finalizações no gol. Pelo lado do Milan, foram 21 finalizações e 11 na direção da meta dos visitantes.

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