Com Gabriel Neves, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O treino do São Paulo nesta terça-feira (1) contou com uma novidade: o volante Gabriel Neves, recém-contratado, participou das atividades com o restante do elenco no CT da Barra Funda.

Nas imagens divulgadas pelo clube, Neves participa de exercícios na academia e também no campo. Vale ressaltar que o São Paulo tem 12 dias de treinamentos pela paralisação por conta da Data-Fifa. O jogador também deve ser apresentado nesta semana como novo volante do São Paulo. Ele receberá a camisa 15, que era do ídolo Hernanes, hoje no Sport.

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