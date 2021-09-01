Com Gabriel Neves, São Paulo treina no CT da Barra Funda

O treino do São Paulo nesta terça-feira (1) contou com uma novidade: o volante Gabriel Neves, recém-contratado, participou das atividades com o restante do elenco no CT da Barra Funda.
Nas imagens divulgadas pelo clube, Neves participa de exercícios na academia e também no campo. Vale ressaltar que o São Paulo tem 12 dias de treinamentos pela paralisação por conta da Data-Fifa. O jogador também deve ser apresentado nesta semana como novo volante do São Paulo. Ele receberá a camisa 15, que era do ídolo Hernanes, hoje no Sport.
Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Tenho consciência da boa imagem que os uruguaios deixaram aqui e espero poder ajudar da minha maneira. Tomara que eu alcance o nível que outros uruguaios alcançaram. Estou muito motivado e é bom que meus compatriotas tenham ido bem aqui - disse Gabriel Neves à 'SPFCTV'. Neves chega ao São Paulo até o final de 2022. O Tricolor desembolsou cerca de 300 mil dólares (aproximadamente 1,5 milhão de reais), para contratar o atleta.