Com Gabriel Magalhães expulso, Arsenal segura empate em casa com o Southampton

O Arsenal empatou mais uma no Campeonato Inglês. Pela 13ª rodada, os Gunners jogaram em casa, mas viram o Southampton abrir o placar com Walcott. Aubameyang garantiu que a partida terminasse com um gol para cada lado.
Com apenas 18 minutos de jogo, Walcott garantiu que a lei do ex fosse cumprida. O atacante inglês recebeu de Adams, saiu na velocidade e tocou por cobertura para abrir o placar do jogo.
Aos seis minutos do segundo tempo, Saka fez uma grande jogada na ponta, tocou para Nketiah, que deixou Aubameyang livre para voltar a marcar pelos Gunners. Era o empate dos donos da casa.
Seis minutos após o gol de empate, Gabriel Magalhães recebeu seu primeiro cartão amarelo na partida. Apenas quatro minutos depois, tomou o segundo e foi expulso. Desde então, os Gunners jogaram para segurar o placar. Nketiah deixou o campo para a entrada de David Luiz.
Nos acréscimos, a equipe de Arteta ainda colocou uma bola no travessão, mas o placar terminou igual. Com o resultado, o Arsenal fica na 15ª colocação, com 14 pontos em 13 jogos. O Southampton é o terceiro colocado, com 24.