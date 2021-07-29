AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com Gabriel Jesus, Manchester City lança novo uniforme reserva para 2021/22

Confira no vídeo como será o novo uniforme reserva do Manchester City para a temporada de 2021/22
...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 14:29
O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, o seu novo uniforme reserva para a temporada 2021/2022. Nas redes sociais, o uniforme branco teve o atacante brasileiro Gabriel Jesus como modelo de destaque nas arquibancadas do Eithad Stadium.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal
Imagem de destaque
Incêndio atinge mata próxima à Eames, em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados