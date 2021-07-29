Com Gabriel Jesus, Manchester City lança novo uniforme reserva para 2021/22

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, o seu novo uniforme reserva para a temporada 2021/2022. Nas redes sociais, o uniforme branco teve o atacante brasileiro Gabriel Jesus como modelo de destaque nas arquibancadas do Eithad Stadium.
Publicado em 29 de Julho de 2021 às 14:29
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