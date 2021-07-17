Com futuro indefinido no Manchester United, Alex Telles diz: 'Pretendo demonstrar o meu valor'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O lateral esquerdo Alex Telles, do Manchester United, falou ao site oficial do clube inglês sobre o início da temporada 2021/2022. Ainda com o seu futuro indefinido nos 'Diabos Vermelhos', o brasileiro disse que espera provar-se no time.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz por estar de volta. É um prazer estar no Manchester United no arranque para a minha segunda temporada - disse o lateral esquerdo brasileiro ao site oficial da equipe inglesa.

+ Manchester United encaminha contratações de Varane e Trippier

O jogador, que está com o futuro indefinido após não garantir a sua vaga de titular na equipe inglesa por conta de uma ótima temporada realizada por Luke Shaw, falou que pretende demonstrar o seu valor para buscar a titularidade no United.

- Na última temporada, estivemos muito perto de conquistar troféus, por isso vamos entrar nesta nova temporada com muita vontade, e pretendo, verdadeiramente, demonstrar o meu trabalho e o meu valor aqui, no clube - concluiu o jogador.

+ Manchester United lança novo uniforme para a temporada; veja fotos