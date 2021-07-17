Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com futuro indefinido no Manchester United, Alex Telles diz: 'Pretendo demonstrar o meu valor'
futebol

Com futuro indefinido no Manchester United, Alex Telles diz: 'Pretendo demonstrar o meu valor'

Lateral esquerdo brasileiro dos 'Diabos Vermelhos' falou sobre o início da pré-temporada na equipe inglesa...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 17:14
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O lateral esquerdo Alex Telles, do Manchester United, falou ao site oficial do clube inglês sobre o início da temporada 2021/2022. Ainda com o seu futuro indefinido nos 'Diabos Vermelhos', o brasileiro disse que espera provar-se no time.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz por estar de volta. É um prazer estar no Manchester United no arranque para a minha segunda temporada - disse o lateral esquerdo brasileiro ao site oficial da equipe inglesa.
+ Manchester United encaminha contratações de Varane e Trippier
O jogador, que está com o futuro indefinido após não garantir a sua vaga de titular na equipe inglesa por conta de uma ótima temporada realizada por Luke Shaw, falou que pretende demonstrar o seu valor para buscar a titularidade no United.
- Na última temporada, estivemos muito perto de conquistar troféus, por isso vamos entrar nesta nova temporada com muita vontade, e pretendo, verdadeiramente, demonstrar o meu trabalho e o meu valor aqui, no clube - concluiu o jogador.
+ Manchester United lança novo uniforme para a temporada; veja fotos
Alvo de clubes como Sporting, Roma e Inter de Milão, Alex Telles pode deixar o Old Trafford nesta temporada após jogar apenas na época 2020/2021 na equipe inglesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados