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Com futuro indefinido, Marcelinho comenta ano com o Londrina na Série B do Brasileirão

Meio-campista comentou sobre segundo semestre como jogador do Tubarão em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 20:08

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 20:08

Titular do Londrina no segundo semestre de 2021, o meia Marcelinho teve papel fundamental na permanência do clube na Série B. Destaque individual do clube, o jogador falou sobre essa evolução nos últimos meses.- Estou muito feliz por ter feito um grande segundo semestre com o Londrina. Trabalhei muito para que as coisas acontecessem como estava planejando. Foi um semestre muito intenso dentro e fora de campo.
O jogador ainda falou sobre sua expectativa para 2022.- Não definimos nada. Estou conversando, mas muito motivado e focado para a próxima temporada, que tem tudo para ser ainda melhor para mim.
Crédito: Foto:Divulgação/Londrina

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