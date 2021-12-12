Com futuro indefinido, Marcelinho comenta ano com o Londrina na Série B do Brasileirão

Titular do Londrina no segundo semestre de 2021, o meia Marcelinho teve papel fundamental na permanência do clube na Série B. Destaque individual do clube, o jogador falou sobre essa evolução nos últimos meses.- Estou muito feliz por ter feito um grande segundo semestre com o Londrina. Trabalhei muito para que as coisas acontecessem como estava planejando. Foi um semestre muito intenso dentro e fora de campo.