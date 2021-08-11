Com futuro indefinido, Carlos Vinícius desperta interesse de clubes europeus

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O centroavante Carlos Vinícius vem movimentando o mercado europeu. Após passagem pelo Tottenham na última temporada, o jogador se reapresentou no Benfica onde tem contrato até 2024, porém segue com futuro indefinido.Por isso, o empresário do atleta, Flávio Ribeiro, está na Europa há mais de 20 dias negociando os próximos passos do brasileiro. O agente teria se reunido com clubes da Alemanha e França, e recebeu contato de um time inglês. As negociações seguem e a intenção do jogador é permanecer no continente.

Os números de Carlos Vinícius chamam a atenção no futebol europeu. Em Portugal teve grande destaque no Rio Ave, onde atuou 20 vezes e marcou 15 gols, além do Benfica, com 49 partidas, 27 como titular e 24 gols, além de 13 assistências e a artilharia da Liga NOS na temporada 2019/20. Na Inglaterra, pelo Tottenham, foram 22 jogos, dez como titular, dez gols e três assistências.