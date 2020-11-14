Com futuro indefinido, Artur Vieira projeta reta final de temporada e deseja voltar ao Brasil

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Ex-jogador do Fluminense, Goiás e outras equipes, Artur Viera bateu um papo exclusivo com o LANCE! e contou sobre sua adaptação na Tailândia e seus planos. O zagueiro atualmente defende o Khon Kaen FC e seu contrato termina no fim deste ano, porém, o defensor demonstra tranquilidade e garante foco total no fim da temporada. Contudo, ele não esconde que os clubes com maior organização, tem mais chance da sua contratação.

- Estou vendo o que pode ser feito para o melhor pra mim e para o clube, mas no momento estou com pensamento aqui, até para atrapalhar em nada. Única coisa que posso falar que busco para ano que vem, caso não renove aqui, é uma equipe com bom plantel e organizada. De resto, eu espero que seja um ano excelente, independente de onde atuar - ponderou.

Questionado sobre sua vontade de retornar ao Brasil e sobre sua adaptação no exterior, Artur não ficou em cima do muro e falou sobre sua vontade de retornar ao país de origem, além da gratidão aos tailandeses.