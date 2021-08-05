Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com futuro indefinido, Artur Vieira, ex-Fluminense, mantém a forma física e fala sobre sondagens
futebol

Com futuro indefinido, Artur Vieira, ex-Fluminense, mantém a forma física e fala sobre sondagens

Zagueiro de 31 anos, segue o ritmo de treinamentos enquanto define futuro. Em 2019, ele defendeu o Barito Putera, da Indonésia, e ano passado o Khon Kaen FC, da Tailândia...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 18:56
Crédito: Artur Vieira segue em busca de um novo clube para a sequência da temporada (Divulgação
Com passagens por Atlético-GO, América-MG, Goiás, Fluminense e por clubes da Tailândia e Indonésia, Artur Vieira vem mantendo a forma física enquanto não acerta com nenhuma equipe oficialmente. O zagueiro, de 31 anos, que acumula diversas experiências na carreira, pretende retornar ao Brasil em breve. Apesar da indefinição, o jogador falou sobre possíveis sondagens e seu futuro na temporada.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Eu estava esse tempo, tentando resolver minha situação contratual. Espero arrumar algo pelo Brasil para dar continuidade e depois ver o que vai ser dos meus projetos futuros. Até o momento estou livre por enquanto. Consegui resolver todas as pendências de contrato com a situação do meu último clube e agora já posso ir para qualquer outro clube a custo zero - afirmou.
+ Barcelona anuncia saída de Messi, Tuchel despista sobre Lukaku, Thiago Mendes fica no Lyon… O Dia do Mercado
Em 2019, ele defendeu o Barito Putera, da Indonésia, e ano passado o Khon Kaen FC, da Tailândia. Para não ficar fora de forma, Artur Vieira comentou sobre sua situação em relação aos treinamentos enquanto não assina com um clube oficialmente. Apesar de analisar o mercado, o defensor revelou de que maneira tem desenvolvido o condicionamento físico ao longo dos últimos dias.
+ Brasil se destaca no skate, iguala recorde de medalhas e perde no vôlei: veja o resumo do dia
- No Rio de Janeiro tem muitos projetos , treinamentos exatamente de como são feitos nos clubes. Isso ajuda muito a me desenvolver fisicamente - concluiu o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados