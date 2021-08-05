Com futuro indefinido, Artur Vieira, ex-Fluminense, mantém a forma física e fala sobre sondagens

Crédito: Artur Vieira segue em busca de um novo clube para a sequência da temporada (Divulgação

Com passagens por Atlético-GO, América-MG, Goiás, Fluminense e por clubes da Tailândia e Indonésia, Artur Vieira vem mantendo a forma física enquanto não acerta com nenhuma equipe oficialmente. O zagueiro, de 31 anos, que acumula diversas experiências na carreira, pretende retornar ao Brasil em breve. Apesar da indefinição, o jogador falou sobre possíveis sondagens e seu futuro na temporada.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Eu estava esse tempo, tentando resolver minha situação contratual. Espero arrumar algo pelo Brasil para dar continuidade e depois ver o que vai ser dos meus projetos futuros. Até o momento estou livre por enquanto. Consegui resolver todas as pendências de contrato com a situação do meu último clube e agora já posso ir para qualquer outro clube a custo zero - afirmou.

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Em 2019, ele defendeu o Barito Putera, da Indonésia, e ano passado o Khon Kaen FC, da Tailândia. Para não ficar fora de forma, Artur Vieira comentou sobre sua situação em relação aos treinamentos enquanto não assina com um clube oficialmente. Apesar de analisar o mercado, o defensor revelou de que maneira tem desenvolvido o condicionamento físico ao longo dos últimos dias.

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