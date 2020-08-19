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futebol

Com futuro incerto e em pauta no Inter, Pato não treina no São Paulo

Reserva nos últimos dois jogos, atacante de 30 anos não participou da atividade desta quarta, no CT da Barra Funda, e não deverá ser relacionado para enfrentar o Bahia...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 17:53
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Alexandre Pato não participou do treino do São Paulo na tarde desta quarta-feira e dificilmente será relacionado para a partida contra o Bahia, às 20h de quinta-feira, no Morumbi, pelo Brasileirão. O clube não informa o motivo da ausência, mas o jogador tem futuro incerto e pode sair.
O Internacional é o principal postulante a tirá-lo do Morumbi neste momento. O nome do atacante, que é cria do Colorado e foi campeão mundial em 2006, está em pauta no Beira-Rio desde segunda-feira. O técnico Eduardo Coudet quer mais um centroavante após a grave lesão no joelho de Guerrero, que não joga mais na temporada. Yuri Alberto e Potker são as alternativas de momento.
Ainda não se sabe o modelo de um eventual negócio, mas algumas opções são conversadas. Uma troca, por exemplo. A reportagem apurou que o nome de Nonato, meio-campista de 22 anos, agrada à diretoria do São Paulo. Uma rescisão amigável do contrato de Pato com o Tricolor, que vence no fim de 2022, também não está descartada.
A única coisa fora de cogitação no momento é que o Internacional contrate o jogador pagando a ele os mesmos salários que o São Paulo paga, considerados fora da realidade da equipe gaúcha.
Pato não joga desde a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Titular até aquele momento, perdeu a posição para Liziero e nem saiu do banco contra Fortaleza e Vasco. O que se diz nos bastidores do São Paulo é que Fernando Diniz ficou decepcionado com a postura do atleta após o vexame e não tem mais planos para ele. O técnico, respaldado no cargo pela diretoria, tem apoio também nesta questão.
Aos 30 anos, Pato está em sua segunda passagem pelo Morumbi. A primeira foi entre 2014 e 2015, quando esteve emprestado pelo Corinthians. A atual começou no ano passado, com um contrato que previa um salário mais modesto até a virada do ano e aumento automático em 2020.
O camisa 7 tem quatro gols em 13 jogos disputados na temporada. Só Pablo e Daniel Alves, artilheiros do elenco com seis gols cada um, foram às redes mais vezes. No ano passado, ele anotou cinco vezes em 22 partidas.

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