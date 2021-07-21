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Com Fortaleza em alta, Marcelo Boeck quer equipe focada em manter alto nível apresentado

Experiente goleiro destacou a dedicação de todos do grupo em manter o Leão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro 2021...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:18
Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, falou sobre o desejo de todos em ver a equipe cearense evoluindo na temporada. Segundo o arqueiro, o grupo tem trabalhado muito para isso e as vitórias estão vindo.- A equipe tem trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo neste segundo semestre. O ano tem sido muito bom. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021 - disse o goleiro do Leão do Pici.
Para o arqueiro, a meta é terminar a temporada com grandes resultados e buscar seguir o ritmo intenso que a equipe mostrou em 2021.- Vamos ter um segundo semestre bastante intenso, muitas decisões pela frente. Vamos lutar muito para que sejam meses de vitórias para o Fortaleza.

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