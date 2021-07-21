Com Fortaleza em alta, Marcelo Boeck quer equipe focada em manter alto nível apresentado

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, falou sobre o desejo de todos em ver a equipe cearense evoluindo na temporada. Segundo o arqueiro, o grupo tem trabalhado muito para isso e as vitórias estão vindo.- A equipe tem trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo neste segundo semestre. O ano tem sido muito bom. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021 - disse o goleiro do Leão do Pici.