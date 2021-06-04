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Com Formiga e Luana, PSG encerra domínio do Lyon e vence o Campeonato Francês feminino

Após vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Dijon, PSG encerra jejum de 20 anos sem títulos e conquista o Francês...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 18:29

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:29

Crédito: Twitter/PSG Feminino
O Paris Saint-Germain conquistou, nesta sexta-feira, o Campeonato Francês de futebol feminino após vencer a equipe do Dijon por 3 a 0. O título encerrou um jejum de 20 anos sem títulos do PSG, além de quebrar a sequência de 14 anos de títulos consecutivos do Lyon no campeonato nacional.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Na vitória contra o Dijon, o Paris Saint-Germain contou com Sara Dabritz para abrir o placar de pênalti, e depois viu Irere Paredes ampliar na segunda etapa. Para fechar a conta com um belo 3 a 0, Jordyn Huitema ainda fez o seu no final do jogo. A volante brasileira Formiga entrou na segunda etapa, e Luana ainda se recupera de lesão.
A equipe do Lyon, que brigava pelo título junto com o Paris Saint-Germain, goleou o Fleury 91 por 8 a 0, mas precisava do tropeço do PSG para levantar a taça. Com a vitória da equipe da capital, encerrou-se a hegemonia de 14 anos do Lyon no Campeonato Francês.
Por fim, o empate em 0 a 0 entre Paris Saint-Germain e Lyon em partida adiada da 16ª rodada foi o resultado que garantiu a liderança do PSG na última rodada do campeonato.
Ao entrar na segunda etapa da partida do Paris Saint-Germain contra o Dijon, Formiga chegou à marca de 100 jogos com a camisa do PSG. O clube francês homenageou a jogadora brasileira em suas redes sociais após o encerramento do confronto.

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