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futebol

Com força máxima, Athletico visita o Londrina

Tubarão e Furacão se enfrentam neste domingo a partir das 18h (Horário de Brasília), no estádio do Café...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 22:55

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 22:55

Crédito: Divulgação
No jogo que encerra os duelos de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Londrina mede forças com o Athletico, a partir das 18h (Horário de Brasília), no estádio do Café.Londrina
Uma das principais forças do interior, o Tubarão ainda lambe as feridas do 2019 complicado e chega no confronto com a fama de azarão. Na Primeira Fase, o Londrina ficou com a sexta colocação e não encantou seus torcedores.
Athletico
Diferente do que ocorreu na fase de classificação, Dorival Junior e companhia entram em cena e vão utilizar o estadual para retomar o ritmo de jogo, pois o time principal só foi usado na pandemia para a Libertadores.
Apesar de ir para campo com força total, Dorival apresenta algumas dúvidas na escalação, como, por exemplo, nas duas laterais e o homem de armação do meio-campo.
Escalações
Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Zé Pedro e Felipe Camillo; Luan, Matheus Bianqui e Danilo; Igor Paixão, Ruster Santos e Júnior Pirambu (Miullen).
Athletico-PR: Santos; Jonathan (Erick), Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo (Adriano); Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Christian ou Bruno Leite); Nikão, Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.

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