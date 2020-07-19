Com força máxima, Athletico visita o Londrina

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No jogo que encerra os duelos de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Londrina mede forças com o Athletico, a partir das 18h (Horário de Brasília), no estádio do Café.Londrina

Uma das principais forças do interior, o Tubarão ainda lambe as feridas do 2019 complicado e chega no confronto com a fama de azarão. Na Primeira Fase, o Londrina ficou com a sexta colocação e não encantou seus torcedores.

Athletico

Diferente do que ocorreu na fase de classificação, Dorival Junior e companhia entram em cena e vão utilizar o estadual para retomar o ritmo de jogo, pois o time principal só foi usado na pandemia para a Libertadores.

Apesar de ir para campo com força total, Dorival apresenta algumas dúvidas na escalação, como, por exemplo, nas duas laterais e o homem de armação do meio-campo.

Escalações

Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Zé Pedro e Felipe Camillo; Luan, Matheus Bianqui e Danilo; Igor Paixão, Ruster Santos e Júnior Pirambu (Miullen).