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futebol

Com fome de gols, Douglas Tanque marca mais dois em vitória do Paços

Já foram quatro gols em quatro jogos desde a volta do futebol em Portugal.
E atacante já é o quarto maior artilheiro da história do clube
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LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 21:05

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 21:05

Crédito: Divulgação
O longo tempo sem futebol graças à pandemia do novo coronavírus aguçou a fome de gols do brasileiro Douglas Tanque. Desde que a bola voltou a rolar pelo Campeonato Português, ele já marcou quatro em quatro partidas. Os dois últimos nesta quarta-feira (24/06), na vitória de 3 a 1 do Paços de Ferreira sobre o Tondela, fora de casa.
Ele chegou aos 9 gols no campeonato, nesta que é sua segunda temporada pelo clube. Aliás, com mais esses dois gols, passou a ser o quarto maior artilheiro da história do Paços de Ferreira, fundado em 1950. Com 24 gols, Douglas Tanque agora só está atrás de Bruno Moreira (36), William (32) e Manuel José (27).
E o VAR teve que entrar em ação nos dois gols de hoje para confirmá-los, em lances bem parecidos. Ambos em bolas em profundidade, em que o atacante brasileiro partiu da mesma linha dos zagueiros. No primeiro, logo aos 10 minutos, invadiu a área e deu um toque sutil sobre o goleiro. No segundo, aos 45, fuzilou de fora da área, em chute cruzado. O terceiro, já na etapa final, foi de Yohan Tavares, contra. João Pedro diminuiria no fim, de pênalti.
"Nos dois gols de hoje tive que esperar a confirmação do VAR, mas tinha a certeza de que não estava impedido. Fico feliz por poder ajudar novamente a equipe, que venceu três dos quatro jogos desde que o futebol voltou aqui. O que nos dá mais tranquilidade para trabalhar, fugimos da parte de baixo. Estão todos de parabéns", vibrou Douglas Tanque.
Com o resultado, o Paços de Ferreira deu um salto na tabela, ganhando quatro posições. Agora, aparece em 12° lugar, com 31 pontos.E MAIS:Técnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta ArthurEm jogo emocionante, Inter de Milão e Sassuolo empatam no ItalianoLateral do Rio Ave comemora marca histórico do clube no PortuguêsCom atuação de gala de Martial, Manchester United vence SheffieldAgüero passa por cirurgia e só deve ficar à disposição na Champions E MAIS:

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