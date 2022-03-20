Com foco nas quartas de final do Paulista, São Paulo se reapresenta neste domingo

O São Paulo se reapresentou neste domingo (20), após vitória contra o Botafogo-SP, com foco na próxima partida contra o São Bernardo, que será válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2022.Os jogadores do Tricolor paulista voltaram aos trabalhos no Centro de Treinamento da Barra Funda. Os atletas que atuaram durante todo o jogo, ou pelo menos em parte dele, contra o Botafogo-SP, fizeram um trabalho interno regenerativo sob a supervisão do preparador-físico Pedro Campos.

TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

Já o resto do elenco se dedicou ao trabalho no gramado junto a Rogério Ceni. Na primeira parte das atividades, houve um trabalho técnico com dois grupos se enfrentando em áreas delimitadas do campo, com uma parte responsável pela construção da saída de bola e a outra pela marcação.

Na parte final do treinamento, os zagueiros fizeram um trabalho específico de de bola aérea, enquanto os laterais, meio-campistas e atacantes trabalharam troca de passes, movimentação, cruzamentos e finalizações de média e curta distância, tanto com os pés quanto com a cabeça.

O elenco do São Paulo volta aos treinos na segunda-feira (21), a partir das 10 horas, para realizar o último trabalho antes da partida decisiva contra o São Bernardo, que dá vaga para as semifinais do Paulistão 2022.