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Com foco na posse de bola e marcação, Corinthians segue preparação para estreia no Paulistão

Comissão técnica do Timão, chefiada pelo técnico Sylvinho promoveu um trabalho de posse de bola e marcação em campo reduzido, além de um coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 12:54

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 12:54

Neste sábado (22), pela manhã, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treino visando a estreia no Campeonato Paulista, que acontece na próxima terça-feira (25), contra a Ferroviária.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Os atletas foram ao campo e participaram do aquecimento sob comando do preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de posse de bola e marcação em campo reduzido. A atividade foi encerrada com um coletivo.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
Roni, que faz tratamento para se recuperar de dores na coxa direita e não participou dos jogos-treinos disputados pelo Timão nos últimos dias, mais uma vez foi ausência nos treinamentos.
De acordo com informações divulgadas pelo clube, no domingo (23), pela manhã, o Timão volta a campo para o penúltimo treino antes da estreia na Paulistão, contra a Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.
Crédito: JogadoresdoTimãoduranteotreinodesábado(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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