Com foco na posse de bola e marcação, Corinthians segue preparação para estreia no Paulistão

Neste sábado (22), pela manhã, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treino visando a estreia no Campeonato Paulista, que acontece na próxima terça-feira (25), contra a Ferroviária.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Os atletas foram ao campo e participaram do aquecimento sob comando do preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de posse de bola e marcação em campo reduzido. A atividade foi encerrada com um coletivo.

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Roni, que faz tratamento para se recuperar de dores na coxa direita e não participou dos jogos-treinos disputados pelo Timão nos últimos dias, mais uma vez foi ausência nos treinamentos.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, no domingo (23), pela manhã, o Timão volta a campo para o penúltimo treino antes da estreia na Paulistão, contra a Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.