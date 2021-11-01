Com flexibilização de público, Atlético-MG quer lotar o Mineirão no jogo contra o Grêmio

Com a liberação da capacidade total do público nos estádios de Belo Horizonte, autorizada pela prefeitura da capital mineira, o Atlético-MG quer lotar o Mineirão no duelo contra o Grêmio, quarta-feira, 3 de novembro, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileiro. Assim que a PBH liberou público total nos estádios, o Galo anunciou que vai vender a carga total de ingressos para o confronto com os gaúchos. O Atlético havia informado na manhã desta segunda-feira, 1º, que todos os 31 mil ingressos disponíveis para partida estavam vendidos. Com a flexibilização, o time alvinegro quer ampiar a carga de entrada. As as vendas devem ser reiniciadas já nesta segunda-feira para o jogo diante do Tricolor. O último jogo do Atlético sem restrições de público foi a vitória contra o Cruzeiro por 2 a 1, no dia 7 de março de 2020, quando 53.576 pessoas estiveram presentes.